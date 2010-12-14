fiend708

Екатерина fiend708

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
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Отзывы заказчиков
igorjuly
Гари 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
35 отзывов
$50
10 баллов
13 лет назад
Интересная задача для фотошоперов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
WSDLab
Иван 
74 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
$50
10 баллов
13 лет назад
Логотип, визитка, фирменный бланк
Работа Екатерины стала лучшей среди 27 представленных работ, этот факт говорит о том, что Екатерина профессиональный, а главное креативный дизайнер. Ее работа мне и моим коллегам очень понравилась. Спасибо вам за работу.
Только положительно и только 10 баллов)) Очень приятно было участвовать в конкурсе и работать с Сергеем. Надеюсь еще поработаем.)))
Ответный отзыв
Kenga-and-little
Гуля 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Нарисовать рисунок для Нового года
С самого начала Екатерина предложила интересные и стильные рисунки, причем очень большое количество вариантов, в отличии от других конкурсантов! К сожалению Заказчик выбрал другую более простую работу(( Но не смотря на это, я не смогла удержаться от того, чтобы дать Екатерине поистине заслуживающее 1 Место. Потому как считаю её работы не только разработанными в одном модном стиле, но и глубоко профессиональными! С Наступающим Новым Годом!!! Счастья вам и творческих побед, как зимой Снега!!!))) 10+++++
Очень хороший и честный работодатель)))))
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
2 отзыва
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $15
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $30
от 3 дней
нет рейтинга