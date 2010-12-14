С самого начала Екатерина предложила интересные и стильные рисунки, причем очень большое количество вариантов, в отличии от других конкурсантов! К сожалению Заказчик выбрал другую более простую работу(( Но не смотря на это, я не смогла удержаться от того, чтобы дать Екатерине поистине заслуживающее 1 Место. Потому как считаю её работы не только разработанными в одном модном стиле, но и глубоко профессиональными! С Наступающим Новым Годом!!! Счастья вам и творческих побед, как зимой Снега!!!))) 10+++++