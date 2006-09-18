Необходимо найти в Интернете 50 статей по темам: - социология - политическая социология - маркетинговые исследования Каждую статью нужно предоставить в html-верстке. Т.е. статья необходима в формате .txt, но чтобы она была с html. Оформлена (шрифты, абзацы и пр.) каждая ...