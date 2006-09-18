Форум города Киева. Необходимо создать несколько пользователей и наполнить темами и обсуждениями. Тематика разнообразная, житейская. Нельзя создавать одинаковые темы. Темы и ответы не менее 3 предложений. Оплата: 1 у.е. за 10 сообщений. Письмом подробнее.
- $100Прочее10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется блоггер. Тематика: мобильная (не телефоны). Мобильный маркетинг, веб и пр. Требуемое количество постов: 1-3 в день (суббота-воскресенье выходные). Количество знаков в посте: 1000-2000 Работа удаленная. Задания высылаются. Как правило, это ссылки на западные сайты. Статью на английском нужно прочитать ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Требуется полный перевод объемного скрипта с английского на украинский язык. И заменить кодировку с UTF на WIN. Локализация, короче говоря.:) Скрипт для американцев делался и надо его сделать для украинских пользователей. Работу необходимо выполнить в течение ...Прочее6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется перевод изображений в формат векторной графики .pdf, .ps, .eps, .ai или .cdr. Всего 5-7 изображений. В дальнейшем периодическая работа. Поскольку качество даной работы не может быть особо разным, ищу человека, который предложит самую низкую цену. В ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Срочно (1-2 дня) необходимо подправить несложный скрипт блога-галереи. Дано: Есть блог. Каждый пост - это картинка + текст. Есть категории. Есть меню категорий. Внизу есть количество страниц: 1,2,3,4,5,6,7>>> Проблема: Если зайти в какую-то категорию, то картинки ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Необходимо найти в Интернете 50 статей по темам: - социология - политическая социология - маркетинговые исследования Каждую статью нужно предоставить в html-верстке. Т.е. статья необходима в формате .txt, но чтобы она была с html. Оформлена (шрифты, абзацы и пр.) каждая ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $100
Суть работы: Есть несколько сайтов. Необходимо ежедневно искать новости по заданой теме и размещать их на каждом сайте. В день 10 - 30 новостей. Работы примерно на 1-3 часа в день. Работа удаленная, график свободный. На сайтах ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Студии требуются для периодической удаленной работы специалисты. Задача: внедрение нашей CMS в дизайн сайта. Иногда необходим редизайн. Соответственно, нужны веб-дизайнеры, кодеры с соответствующими знаниями. Условие: проживание в Киеве (Киевской области).HTML-верстка10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Скрипт собирает новостной контент из RSS/ATOM. Все полученные новости размещаются в соответствующих разделах и категориях сайта (которые можно добавлять или удалять). Необходима настройка полностью автоматического обновления содержимого и обновление с предварительной модерацией (редактированием) полученного контента. Также ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен17 лет назад