filidor

Дзю Костя filidor

 
53 годаУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Наполнение форума

    $100

    Форум города Киева. Необходимо создать несколько пользователей и наполнить темами и обсуждениями. Тематика разнообразная, житейская. Нельзя создавать одинаковые темы. Темы и ответы не менее 3 предложений. Оплата: 1 у.е. за 10 сообщений. Письмом подробнее.

    Прочее10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Блоггер

    $100

    Требуется блоггер. Тематика: мобильная (не телефоны). Мобильный маркетинг, веб и пр. Требуемое количество постов: 1-3 в день (суббота-воскресенье выходные). Количество знаков в посте: 1000-2000 Работа удаленная. Задания высылаются. Как правило, это ссылки на западные сайты. Статью на английском нужно прочитать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перевод скрипта с английского на украинский

    $100

    Требуется полный перевод объемного скрипта с английского на украинский язык. И заменить кодировку с UTF на WIN. Локализация, короче говоря.:) Скрипт для американцев делался и надо его сделать для украинских пользователей. Работу необходимо выполнить в течение ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод изображений в вектор

    $50

    Требуется перевод изображений в формат векторной графики .pdf, .ps, .eps, .ai или .cdr. Всего 5-7 изображений. В дальнейшем периодическая работа. Поскольку качество даной работы не может быть особо разным, ищу человека, который предложит самую низкую цену. В ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Срочно! Подправить скрипт блога-галереи PHP

    $50

    Срочно (1-2 дня) необходимо подправить несложный скрипт блога-галереи. Дано: Есть блог. Каждый пост - это картинка + текст. Есть категории. Есть меню категорий. Внизу есть количество страниц: 1,2,3,4,5,6,7&gt;&gt;&gt; Проблема: Если зайти в какую-то категорию, то картинки ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Поиск и верстка статей по заданной теме

    $50

    Необходимо найти в Интернете 50 статей по темам: - социология - политическая социология - маркетинговые исследования Каждую статью нужно предоставить в html-верстке. Т.е. статья необходима в формате .txt, но чтобы она была с html. Оформлена (шрифты, абзацы и пр.) каждая ...

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Обновление сайта по заданной теме

    $100

    Суть работы: Есть несколько сайтов. Необходимо ежедневно искать новости по заданой теме и размещать их на каждом сайте. В день 10 - 30 новостей. Работы примерно на 1-3 часа в день. Работа удаленная, график свободный. На сайтах ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Внедрение CMS в дизайн сайта

    $100

    Студии требуются для периодической удаленной работы специалисты. Задача: внедрение нашей CMS в дизайн сайта. Иногда необходим редизайн. Соответственно, нужны веб-дизайнеры, кодеры с соответствующими знаниями. Условие: проживание в Киеве (Киевской области).

    Дизайн сайта
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт-грабер по RSS

    $250

    Скрипт собирает новостной контент из RSS/ATOM. Все полученные новости размещаются в соответствующих разделах и категориях сайта (которые можно добавлять или удалять). Необходима настройка полностью автоматического обновления содержимого и обновление с предварительной модерацией (редактированием) полученного контента. Также ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
lifeisworthy
38 летВеликобритания
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Блоггер
С заказчиком приятно работать, так как он четко ставит ТЗ и выполняет оплатк строго в определенные сроки.
Человек быстро вникает в суть дела, быстро учится, как результат - хорошая работа.
Ответный отзыв
tonik
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$21
10 баллов
17 лет назад
Перевод изображений в вектор
Хороший заказчик, оплату проводит по договоренности и сразу.
Всё сделано быстро, качественно. Замечаний никаких. Деловой и профессиональный подход.
Ответный отзыв
kapppa
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Срочно! Подправить скрипт блога-галереи PHP
Хороший заказчит. Приятно было работать. Оплата выполнена точно и быстро
Работа выполнена очень быстро и качественно! Человеку можно спокойно доверять. Порядочный и надежный.
Ответный отзыв
seo2006
Майк 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$50
10 баллов
17 лет назад
Сайт-грабер по RSS
Отличный заказчик! Оплатил точно по договоренности! С такими людьми, приятно работать. Спасибо за задание!
Выполнена вся необходимая работа. В процессе работы учтены все мельчайшие детали. Задачу схватил "на лету". Человек порядочный. Можно смело работать по предоплате.
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