Отличный исполнитель! Верстает очень грамотно, быстро. Всегда на связи, это очень важно. Действует строго по заданию, без отклонений. Если что нужно - исправляет, не отказывается (даже за много раз). Благодарю Станислава за профессиональную работу! Все четко и по существу ) Будем работать и в дальнейшем.