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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
7 лет назад
Все сделано быстро и качественно. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Интересный проект. Быстрая оплата. Все время на связи. Рекомендую!
$25
10 баллов
7 лет назад
В рамках одного проекта, на вторую часть выбрал также Станислава, т.к остался доволен предыдущим сотрудничеством. Все сделано качественно и быстро
Ответный отзыв
Четко поставленные цели, контактность, отвечает на вопросы своевременно, оплата сразу после проверки. Рекомендую сотрудничать
$25
10 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель! Верстает очень грамотно, быстро. Всегда на связи, это очень важно. Действует строго по заданию, без отклонений. Если что нужно - исправляет, не отказывается (даже за много раз). Благодарю Станислава за профессиональную работу! Все четко и по существу ) Будем работать и в дальнейшем.
Ответный отзыв
Заказчик предоставил очень качественный макет. Всегда был на связи, оплатил своевременно. В общем было приятно работать, рад сотрудничеству)
$35
10 баллов
7 лет назад
Станислав выполнил поставленную задачу вовремя, в некоторых моментах давал хорошие советы, в целом я рад сотрудничеству, рекомендую Станислава как ответственного и исполнительного исполнителя!)
Ответный отзыв
Очень доброжелательный, контактный и порядочный заказчик. Сотрудничать — большое удовольствие!
$25
10 баллов
8 лет назад
Всё сделано отлично! Ответственный. обязательный подход к работе. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо, Сергею за предоставленную возможность поработать. Своевременная оплата, отличное отношение + помощь.
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7 отзывов
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