first1986

Станислав Чередниченко first1986

 
37 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Адаптивная верстка

Оптимизированная, кроссбраузерная, адаптивная верстка с использованием сетки Bootstrap . Мой сайт first4web.in.ua

Bootstrap
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Отзывы заказчиков
algiz
Игорь 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Верстка сайта
Все сделано быстро и качественно. Сотрудничеством доволен.
Интересный проект. Быстрая оплата. Все время на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
vlad_che33
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
HTML верстка под два разрешения.
В рамках одного проекта, на вторую часть выбрал также Станислава, т.к остался доволен предыдущим сотрудничеством. Все сделано качественно и быстро
Четко поставленные цели, контактность, отвечает на вопросы своевременно, оплата сразу после проверки. Рекомендую сотрудничать
Ответный отзыв
vlad_che33
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Сверстать простой лендинг
Отличный исполнитель! Верстает очень грамотно, быстро. Всегда на связи, это очень важно. Действует строго по заданию, без отклонений. Если что нужно - исправляет, не отказывается (даже за много раз). Благодарю Станислава за профессиональную работу! Все четко и по существу ) Будем работать и в дальнейшем.
Заказчик предоставил очень качественный макет. Всегда был на связи, оплатил своевременно. В общем было приятно работать, рад сотрудничеству)
Ответный отзыв
flagmanrussia
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Вёрстка сайта без CMS (доработка макета).
Станислав выполнил поставленную задачу вовремя, в некоторых моментах давал хорошие советы, в целом я рад сотрудничеству, рекомендую Станислава как ответственного и исполнительного исполнителя!)
Очень доброжелательный, контактный и порядочный заказчик. Сотрудничать — большое удовольствие!
Ответный отзыв
to-ken
Сергей 
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Сверстать страницу. Адаптивная верстка под два разрешения
Всё сделано отлично! Ответственный. обязательный подход к работе. Рекомендую!
Спасибо, Сергею за предоставленную возможность поработать. Своевременная оплата, отличное отношение + помощь.
Ответный отзыв
HTML-верстка
7 отзывов
$5/час
от $20от 24 часов
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