vlad_che33

Владислав Чередниченко vlad_che33

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
5+ years IT professional experience in software development of web-oriented application

5+ years IT professional experience in software development of web-oriented application. 5+ years experience in PHP web development in server-part applications. Solid understanding of object-oriented approach, software engineering principles and concepts. Guarantee timely delivery and clear code for all coding standards. I have a lot of experience with Symfony2 framework.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$275
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка HTML под мобильное расширение.

    $90

    Нужно сверстать сайт только под мобильное расширение (верстка только под мобильное расширение) с элементами интерактива. Очень важный момент это качество кода и быстрота работы. Макеты предоставлю исполнителю в Zeplin Прикреплены файлы как ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка HTML под мобильное расширение.

    $70

    Нужно сверстать мобильное приложение (верстка только под мобильное расширение) с элементами интерактива. Очень важный момент это качество кода и быстрота работы. Макеты предоставлю исполнителю в Zeplin Прикреплены файлы как это приложение должно ...

    HTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • HTML верстка + JavaScript запросы на API

    Необходимо сверстать что-то типа админки, в основном таблицы с фильтрами(Но есть и страница с графиками). Данные в таблицы вставляются из API, фильтрация так же происходит посредством API. ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ все это должно быть реализовано без ...

    CSSHTMLJavaScriptjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

Time-isMoney
Денис 
35 лет
9 лет в сервисе
онлайн
$275
10 баллов
8 лет назад
HTML верстка + JavaScript запросы на API
CSSHTMLJavaScriptjQuery
Заказчик всегда на связи, активно принимал участие в разработке, требовательный но справедливый рекомендуем к сотрудничеству!
Качественная работа с использованием современных технологий. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
first1986
38 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
HTML верстка под два разрешения.
HTML
Четко поставленные цели, контактность, отвечает на вопросы своевременно, оплата сразу после проверки. Рекомендую сотрудничать
В рамках одного проекта, на вторую часть выбрал также Станислава, т.к остался доволен предыдущим сотрудничеством. Все сделано качественно и быстро
Ответный отзыв
first1986
38 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Сверстать простой лендинг
Заказчик предоставил очень качественный макет. Всегда был на связи, оплатил своевременно. В общем было приятно работать, рад сотрудничеству)
Отличный исполнитель! Верстает очень грамотно, быстро. Всегда на связи, это очень важно. Действует строго по заданию, без отклонений. Если что нужно - исправляет, не отказывается (даже за много раз). Благодарю Станислава за профессиональную работу! Все четко и по существу ) Будем работать и в дальнейшем.
Ответный отзыв