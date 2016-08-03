vlad_che33

Нужно сверстать сайт только под мобильное расширение (верстка только под мобильное расширение) с элементами интерактива. Очень важный момент это качество кода и быстрота работы. Макеты предоставлю исполнителю в Zeplin Прикреплены файлы как ...
5+ years IT professional experience in software development of web-oriented application. 5+ years experience in PHP web development in server-part applications. Solid understanding of object-oriented approach, software engineering principles and concepts. Guarantee timely delivery and clear code for all coding standards. I have a lot of experience with Symfony2 framework.
- $90HTML-верстка1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $70
Нужно сверстать мобильное приложение (верстка только под мобильное расширение) с элементами интерактива. Очень важный момент это качество кода и быстрота работы. Макеты предоставлю исполнителю в Zeplin Прикреплены файлы как это приложение должно ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сверстать что-то типа админки, в основном таблицы с фильтрами(Но есть и страница с графиками). Данные в таблицы вставляются из API, фильтрация так же происходит посредством API. ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ все это должно быть реализовано без ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сверстать пару HTML страниц под два разрешения. Макеты вышлю выбранному исполнителю в ZeplinHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $25
Сверстать простой лендинг под два разрешения. Макеты в вышлю выбранному исполнителю в ZeplinHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад