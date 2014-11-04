fish9370

Олег fish9370

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
ip-телефония

Развернем ip-телефонию на базе своего софта (телефонное ядро Asterisk). Успешно реализовывали проекты от 10 до 500 абонентов в распределенном офисе. Срок реализации от 2 дней.

Поддержка каналов: SIP, IAX2, E1

Детализация вызовов, запись разговоров, редактор голосового меню, мониторинг реального времени, трассировка вызовов и многое другое.

Почему выбирают нас:

  • Мы предлагаем уникальные программные решения. В стоимость входит интеграция
  • Мы обеспечиваем сопровождение проданных систем
  • У нас бесплатная техподдержка
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Мы не используем какую либо часть freePBX или другого аналогичного программного обеспечения. 

Системное администрирование
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