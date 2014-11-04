ip-телефония

Развернем ip-телефонию на базе своего софта (телефонное ядро Asterisk). Успешно реализовывали проекты от 10 до 500 абонентов в распределенном офисе. Срок реализации от 2 дней.

Поддержка каналов: SIP, IAX2, E1

Детализация вызовов, запись разговоров, редактор голосового меню, мониторинг реального времени, трассировка вызовов и многое другое.

Почему выбирают нас:

Мы предлагаем уникальные программные решения. В стоимость входит интеграция

Мы обеспечиваем сопровождение проданных систем

У нас бесплатная техподдержка

Мы не используем какую либо часть freePBX или другого аналогичного программного обеспечения.