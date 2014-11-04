ip-телефония
Развернем ip-телефонию на базе своего софта (телефонное ядро Asterisk). Успешно реализовывали проекты от 10 до 500 абонентов в распределенном офисе. Срок реализации от 2 дней.
Поддержка каналов: SIP, IAX2, E1
Детализация вызовов, запись разговоров, редактор голосового меню, мониторинг реального времени, трассировка вызовов и многое другое.
Почему выбирают нас:
- Мы предлагаем уникальные программные решения. В стоимость входит интеграция
- Мы обеспечиваем сопровождение проданных систем
- У нас бесплатная техподдержка
Мы не используем какую либо часть freePBX или другого аналогичного программного обеспечения.
Действие аккаунта приостановлено!
Системное администрирование
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга