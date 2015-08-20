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Ищу не пыльные, но дорого оплачиваемые заказы (логотипы, небольшие проморисунки, упаковка там и другая мелочь).
Желательно с гемором и количеством вариантов поменьше, а деньгами побольше. Цены от 500$ за любой заказ.
Обращайтесь, возможно договоримся :)
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Дизайн продукции
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Верстка полиграфии
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Логотипы и Знаки
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