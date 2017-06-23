fiztesh

Екатерина fiztesh

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Новичок
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
vikingclaus
Светлана 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$22
10 баллов
6 лет назад
Переделать карту тех. процесса (Компас или Автокад)
Спасибо большое Екатерине! Работу выполнила быстрее указанного срока и на "отлично"!
Светлана хороший заказчик, оплата вовремя, рекомендую.
Ответный отзыв
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Добавление фото к товарам (370 позиций) Сантехника
Все четко. Рекомендую.
Понятное ТЗ, оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
vasili1986
Василий 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов(-1)
$516
10 баллов
6 лет назад
Необходимо нарисовать несколько десятков чертежей в Compas или Autocad
Работа, выполнена на отлично. В ближайшее время отправлю оплату. Рассчитываю на длительное сотрудничество.
Было выполнено 50 чертежей, спустя месяц оплаты так и нет, одни обещания. Но всегда на связи. Возможно это будет единичный случай. К сожалению минус.
Ответный отзыв
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Пройтись по страницам сайта и затереть ссылки
Работа выполнена быстро. Приятна в общении.
Работать было приятно. Заказчик все хорошо объяснил. всегда на связи.
Ответный отзыв