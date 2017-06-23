Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$22
10 баллов
6 лет назад
Спасибо большое Екатерине! Работу выполнила быстрее указанного срока и на "отлично"!
Ответный отзыв
Светлана хороший заказчик, оплата вовремя, рекомендую.
$45
10 баллов
6 лет назад
Все четко. Рекомендую.
Ответный отзыв
Понятное ТЗ, оплата в срок. Рекомендую.
$516
10 баллов
6 лет назад
Работа, выполнена на отлично. В ближайшее время отправлю оплату. Рассчитываю на длительное сотрудничество.
Ответный отзыв
Было выполнено 50 чертежей, спустя месяц оплаты так и нет, одни обещания. Но всегда на связи. Возможно это будет единичный случай. К сожалению минус.
$20
10 баллов
7 лет назад
Работа выполнена быстро. Приятна в общении.
Ответный отзыв
Работать было приятно. Заказчик все хорошо объяснил. всегда на связи.