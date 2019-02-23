Добрый день. Требуется разработать шаблон для проекта отчасти повторяющий функционал этого - [url=http://my-csgo.net/]http://my-csgo.net[/url] и этого - [url=https://justcase.net/]https://justcase.net[/url] сайтов. Нужно будет сделать: Логотип Главную страницу Страницу профиля Страница содержания кейса "Отрисовать" 1 вид «кейса» Более подробное ТЗ по размещению блоков с примерами скину ...