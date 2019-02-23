flockys

Дмитрий flockys

 
42 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$14
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Векторизация логотипа

    Требуется векторизовать растровый логотип. Логотип состоит из 3-х букв и геометрической фигуры. Исходный растровый вариант продемонстрирую выбранному исполнителю.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработка дизайна сайта и логотипа

    Добрый день. Требуется разработать шаблон для проекта отчасти повторяющий функционал этого -  [url=http://my-csgo.net/]http://my-csgo.net[/url] и этого - [url=https://justcase.net/]https://justcase.net[/url] сайтов. Нужно будет сделать: Логотип Главную страницу Страницу профиля Страница содержания кейса "Отрисовать" 1 вид «кейса» Более подробное ТЗ по размещению блоков с примерами скину ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
CREOLIT
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$14
10 баллов
5 лет назад
Векторизация логотипа
Всё честно, чётко, всегда на связи, легко и приятно работать. Оплата сразу. Рекомендую.
Работа выполнена очень быстро и более чем профессионально. Категорически рекомендую Дмитрия!
Ответный отзыв