flowmaster

Ник Ткаченко flowmaster

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • На постоянную основу нужны рерайтеры

    Нужны 4 человека способные обрабатывать ЕЖЕДНЕВНО, с одним выходным в неделю, минимум 6.000 знаков. Интересует глубокий рерайт, задания могут быть двух видов: 1. Описание+ключевики 2. Описание+ключевики+материал Интересует расценки на первый и второй вид работ. Скидывайте их вместе со ...

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Срочно нужно прикрутить SAPE к сайту

    Вернее она уже прикручена...вот только баги какие-то с ссылками, не отображаются на страницах, сам разобраться не могу. Надо сделать в течении сегодняшнего дня. Исключительно для тех у кого есть опыт работы с этой системой обмена ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Портал под ключ

    Необходимо сделать большой портал состоящий из нескольких разделов (новости, аналитика, мультимедиа, форум и, возможно, блоговая площадка). Все материалы поставляются посредством rss либо добавляются пользователями и в первом и во втором случае они появляются на сайте ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сжать ролик

    Есть видеоролик хорошего качества, продолжительностью около 2-х минут. Весит при этом больше 400 мб. Надо сжать его так чтоб весил максимум метров 10, но качество должно остаться пристойным. Кидайте сроки и сумму вместе с аськой - ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать рекламный ролик

    Нужно рекламный ролик сделать во флеше и оцифрованный в видео, некоторые объекты надо будет отрисовывать в 3д (такие, например, как фотоальбом). Длительность ролика 1,5-2,5 минут.В ролике присутствует интерактив - на некоторые объекты пользователь может нажимть, ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать ролик.

    Тема такая. Есть 7 фоток к каждой из них надо пределать надпись и выстроить все фотки в определенной последовательности, чтоб они появлялись и исчезали со спецэффектами и чтоб текст на фотках тоже появлялся с определенными ...

    Анимация23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужны тексты на постоянной основе.

    Добрый день, друзья. Набираю небольшую команду начинающих райтеров. Желательно из Украины. Платить много пока не могу, но будет много работы и в месяц будет получатся неплохая сумма + для всех работающих советы по стилям и формам ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужны тексты

    Есть небольшая работа. Нужно написать не сложные тексты (все примеры и руководство к действию дам). Сделать надо 8 текстов по 2к знаков. Сдать завтра днем часов 13.00-14.30. Оплата - 400 руб. Только если все условия ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Перевод статьи

    $10

    Есть статья в англоязычном варианте на 7к с небольшим знаков. Нужен ее перевод. Статья посвящена презентации автомобиля, специальные термины отсутствуют. Надо закинуть статью в качественный переводчик и потом вычитать чтоб получился нормальный читаемый текст. ...

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать качественный коллаж

    Есть картина Сальвадора Дали и фотка девочки... надо интегрировать:) фото в картину. Фотка должна принять тона картины и быть полупрозрачной...эффект такой что на картине в верхней части проявилась бледная фотка...единственное требование - чтоб получилось красиво... В ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Срочно нужны тексты!

    $100

    Срочно нужен рерайт 5 блоков по 5 статей. Каждая статья по 2000 знаков. Есть только ключевые. Вам нужно найти материалы на эту тематику и сделать глубокий рерайт. Тематика - авто и запчасти. Каждому рерайтеру дается один ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
evasta
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$7
6 баллов
9 лет назад
Нужны тексты
С какой-то стати сервис сейчас, в конце 2014 года, начал требовать отзыв по заказу шестилетней давности. Естественно, уже ничего не помню. Но если бы был негатив, он бы запомнился. Поэтому будем считать, что всё нормально было.
Елена проявила себя как хороший, качественный специалист и грамотный профессионал. Все было сделано качественно и в срок. Итог - планирую сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
filipchuk
Сергей 
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Срочно нужно прикрутить SAPE к сайту
Сработали быстро и четко, никаких проблем в общении и с оплатой, вообщем ОТЛИЧНЫЙ заказчик!
В течении нескольких часов работа была выполнена. Очень адекватно, оперативно и недорого. Рекомендую
Ответный отзыв
uki21
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
$0
10 баллов
16 лет назад
Создать
Хочется отметить спокойстие заказчика, его терпение, в объяснении задачи. Было очень подробно изложено суть проекта. Заказчик очень тесно сотрудничал при работе, что позволяло добиться желаемого результата. Очень понравилось работать, и хотелось бы и впредь сотрудничать! Остались только приятные впечатления!
Надо было в сжатые сроки выполнить не совсем стандартный творческий заказ. Марина согласилась работать в условиях ограниченного бюджета и отсутствия четкого ТЗ. Работа была сделанна качественно и оперативно. Принято с первого раза. В общении приятный человек. Рекомендую
Ответный отзыв
koland
Андрей 
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
$0
10 баллов
16 лет назад
Нужны тексты на постоянной основе.
Отличное взаимопонимание, интересная работа, оплата без задержек. Молодцы так держать. Твердая десятка!
MrSamo
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Нужны тексты
Работа заключалась в оперативном написании восьми авторских текстов. Работали по предоплате, что уже говорит о профессиональном этикете и доверии к исполнителю со стороны заказчика. Проект успешно завершен, сотрудничеством с данным заказчиком я доволен. Николай четко ставит задачу и своевременно оплачивает работу. Понравилось, что в общении человек крайне вежлив и деликатен. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Учитывая ограничения по времени и нестандартные условия, мой заказ больше всего подоходил под категорию "экстримальный копирайтинг". Александр достойно справился с заданием вовремя сдав всю работу и предоставив авторский текст. Планирую продолжать сотрудничество.
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