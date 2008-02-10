flowmaster

Нужны 4 человека способные обрабатывать ЕЖЕДНЕВНО, с одним выходным в неделю, минимум 6.000 знаков. Интересует глубокий рерайт, задания могут быть двух видов: 1. Описание+ключевики 2. Описание+ключевики+материал Интересует расценки на первый и второй вид работ. Скидывайте их вместе со ...
- Копирайтинг35 заявокЗакрыт15 лет назад
Вернее она уже прикручена...вот только баги какие-то с ссылками, не отображаются на страницах, сам разобраться не могу. Надо сделать в течении сегодняшнего дня. Исключительно для тех у кого есть опыт работы с этой системой обмена ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо сделать большой портал состоящий из нескольких разделов (новости, аналитика, мультимедиа, форум и, возможно, блоговая площадка). Все материалы поставляются посредством rss либо добавляются пользователями и в первом и во втором случае они появляются на сайте ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть видеоролик хорошего качества, продолжительностью около 2-х минут. Весит при этом больше 400 мб. Надо сжать его так чтоб весил максимум метров 10, но качество должно остаться пристойным. Кидайте сроки и сумму вместе с аськой - ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт16 лет назад
Проект закрыт. СпасибоВеб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Проект закрыт. СпасибоОбработка фотографий1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $200
Необходимо донабрать еще несколько человек. Только с опытом работы. Минимальное ежедневное количество постов - 35 штук. Не забывайте указывать аськуНаполнение сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужно рекламный ролик сделать во флеше и оцифрованный в видео, некоторые объекты надо будет отрисовывать в 3д (такие, например, как фотоальбом). Длительность ролика 1,5-2,5 минут.В ролике присутствует интерактив - на некоторые объекты пользователь может нажимть, ...Видеомонтаж1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Тема такая. Есть 7 фоток к каждой из них надо пределать надпись и выстроить все фотки в определенной последовательности, чтоб они появлялись и исчезали со спецэффектами и чтоб текст на фотках тоже появлялся с определенными ...Анимация23 заявкиЗакрыт16 лет назад
Добрый день, друзья. Набираю небольшую команду начинающих райтеров. Желательно из Украины. Платить много пока не могу, но будет много работы и в месяц будет получатся неплохая сумма + для всех работающих советы по стилям и формам ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Есть небольшая работа. Нужно написать не сложные тексты (все примеры и руководство к действию дам). Сделать надо 8 текстов по 2к знаков. Сдать завтра днем часов 13.00-14.30. Оплата - 400 руб. Только если все условия ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $10
Есть статья в англоязычном варианте на 7к с небольшим знаков. Нужен ее перевод. Статья посвящена презентации автомобиля, специальные термины отсутствуют. Надо закинуть статью в качественный переводчик и потом вычитать чтоб получился нормальный читаемый текст. ...Переводы13 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть картина Сальвадора Дали и фотка девочки... надо интегрировать:) фото в картину. Фотка должна принять тона картины и быть полупрозрачной...эффект такой что на картине в верхней части проявилась бледная фотка...единственное требование - чтоб получилось красиво... В ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Срочно нужен рерайт 5 блоков по 5 статей. Каждая статья по 2000 знаков. Есть только ключевые. Вам нужно найти материалы на эту тематику и сделать глубокий рерайт. Тематика - авто и запчасти. Каждому рерайтеру дается один ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт16 лет назад