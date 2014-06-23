flying_fox

Я умею писать грамотно, легко и доступно.
Я умею подойти к заданию креативно и "с огоньком", умею писать и снимать нестандартно.
Знаю что такое "разрыв шаблона" и как это можно использовать.
Я люблю работать и видеть результаты своей работы. Я всегда "за!" нестандартные проекты и всегда открыта новым идеям!
Я ответственна и пунктуальна и знаю что такое дедлайн.
Я умею находить нестандартные решения и люблю учиться новому.
Я искренне люблю людей, поэтому работа в сфере журналистики доставляет мне удовольствие!=)
Я продвинутый пользователь ПК
(Internet, MS Office, Photoshop)
Умею печатать слепым десятипальцевым методом 310 уд./мин.
Примеры моих статей:
Концерты
http://genefis-gbr.ru/temnota-kotoruyu-ty-vidish-i-oshushaeah/
http://genefis-gbr.ru/electric-mass-1-saturnalia-temple/
http://genefis-gbr.ru/escape-the-fate-predstavili-ungrateful-v-moskve/
http://genefis-gbr.ru/amon-tobin-v-moskovskom-glavclub/
http://genefis-gbr.ru/volshebnye-islandzy-mum-v-glavclub/
http://genefis-gbr.ru/tanz-mit-laibach/
http://genefis-gbr.ru/electric-mass-1-saturnalia-temple/
http://genefis-gbr.ru/el-ten-leven-i-the-best-pessimist-v-masterskoy
Туризм
http://uniqueinfo.ru/bulgaria о Болгарии
http://uniqueinfo.ru/france о Франции
http://uniqueinfo.ru/visititaly об Италии
http://uniqueinfo.ru/italy об Италии
http://uniqueinfo.ru/greece о Греции
http://uniqueinfo.ru/turkey о Турции
Досуг и развлечения
http://uniqueinfo.ru/rent Снять квартиру для вечеринки
http://uniqueinfo.ru/books Я читаю книги
http://uniqueinfo.ru/bestmovies Лучшие кинофильмы 2012
http://uniqueinfo.ru/waspfactory рецензия на книгу Иэна Бэнкса «Осиная фабрика»
Здоровье и красота
http://uniqueinfo.ru/skincare Здоровая кожа
http://uniqueinfo.ru/fitness Фитнес
http://uniqueinfo.ru/weightlossmyths Мифы о похудении
http://manonchick.blogspot.com/2014/04/blog-post.h... О фитнес бикини
http://manonchick.blogspot.com/2014/04/5.html О похудении
Наполняю сайты
Услуги:
1. Рерайт
2. Копирайт
3. Эссе на русском и английском языках
4. SEO-тексты
5. Переводы (английский-русский в обе стороны)
6. Корректорская правка
7. Художественные тексты
8. Слоганы, нейминг
9. Расшифровка аудио/видео
10. Написание проектов
11. Доклады, презентации
12. Контрольные, курсовые, рефераты
Выполняю переводы любой сложности с/на английский язык
Английский язык свободно
Высшее образование по специальности переводчик (РУДН, специальность - общая лингвистика)
Курсы и тренинги
Название курса: Работала в США
Город: Missouri City Texas
Дата окончания: 2013 год
Название курса: Международная стажировка
Учебное заведение: AIESEC, г. София Болгария
Дата окончания: 2013 год
Название курса: Британский образовательный центр
Учебное заведение: Курсы английского языка, г. Москва
Дата окончания: 2011 год
Название курса: Проходила практику в США
Город: Sugar Land Texas
Дата окончания: 2009 год
Название курса: English First
Учебное заведение: Курсы английского языка, г. Москва
Дата окончания: 2009 год
Опыт работы
Период работы: С мая 2014 года по настоящее время (1 месяц)
Должность: Копирайтер (Частичная занятость)
В организации: ГК "ОптиКом", г.Москва
Должностные обязанности: • Написание текстов для размещения в СМИ, на сайте и группах компании в социальных сетях;
• Подготовка текстовых материалов по продукции и услугам для e-mail рассылки;
• Написание и рерайтинг текстов для размещения на b2b интернет-ресурсах сферы оптовой торговли упаковки, расходных хозяйственных материалов, эко-товаров;
• Подготовка текстов для презентаций, креативных рекламных материалов по акциям и специальным предложениям
Период работы: С января 2010 года (4 года и 5 месяцев)
Должность: Переводчик английского языка (Частичная занятость)
В организации: Фриланс, г.Москва
Должностные обязанности: • Устные переводы конференций, деловых встреч, переговоров
• Письменные переводы контрактов, инструкций, художественной литературы.
Период работы: С января 2009 года (5 лет и 5 месяцев)
Должность: Репетитор по английскому языку (Частичная занятость)
Должностные обязанности: • Обучение детей и взрослых английскому языку
У меня много позитивных отзывов о моей работе на различных сайтах для репетиторов. Ссылки могу выслать по запросу
Период работы: С марта 2012 по май 2014 года (2 года и 2 месяца)
Должность: Журналист, редактор, фотограф (Полная занятость)
В организации: Интернет-портал Группа Быстрого Реагирования, г.Москва
Должностные обязанности: • Написание статей, редактура, фотограф, позитивная движущая сила портала=)
Период работы: С февраля 2012 по май 2013 года (1 год и 3 месяца)
Должность: Редактор ленты новостей (Частичная занятость)
В организации: Форвард Медиа Групп, ООО, г.Москва
Должностные обязанности: • Сбор, размещение новостей и информационного материала
• своевременное и актуальное информационное наполнение развлекательно-информационного ресурса
Период работы: С июня 2011 по октябрь 2011 года (4 месяца)
Должность: Агент прямых продаж (Полная занятость)
В организации: ООО Менпауэр си ай эс (ЗАО КБ Ситибанк), г.Москва
Должностные обязанности: • Консультирование по банковским продуктам, продажи
Период работы: С февраля 2011 по май 2011 года (3 месяца)
Должность: Специалист отдела информационного обеспечения/ специалист call-центра (Полная занятость)
В организации: Банк ВТБ 24 (ЗАО), г.Москва
Должностные обязанности: Консультирование действующих клиентов банка по телефону:
• предоставление информации по банковским продуктам и услугам (пластиковые карты, кредитование, автокредитование, вклады), ;
• подключение/ отключение дополнительных услуг дистанционно по пластиковым картам;
• блокировка карт;
• консультирование клиента по состоянию их счетов.
Период работы: С января 2010 по февраль 2011 года (1 год и 1 месяц)
Должность: Менеджер по работе с клиентами (Полная занятость)
В организации: ООО "Экспо - Плюс", г.Москва
Должностные обязанности: Работа с потенциальными клиентами компании, телефонные переговоры, проведение презентаций
Образование
Учебное заведение: Институт журналистики и литературного творчества
Дата окончания: 2015 год
Уровень образования: Неполное высшее
Факультет: Журналистика
Специальность: Фотожурналистика
Форма обучения: Очно-заочная
Учебное заведение: Российский университет дружбы народов
Дата окончания: 2011 год
Уровень образования: Высшее
Факультет: Лингвистика
Специальность: Общая лингвистика
Форма обучения: Дневная/Очная
Учебное заведение: Колледж МЭСИ
Дата окончания: 2008 год
Уровень образования: Среднее специальное
Специальность: Менеджмент организации
Форма обучения: Дневная/Очная
Я люблю путешествовать, отдыхать активно и интересно, знакомиться с людьми, погружаться в новую среду, исследовать мир.
Я играю на гитаре, пою, пишу стихи, очень люблю читать, учу испанский и радуюсь жизни!