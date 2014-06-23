flying_fox

журналист, редактор, копирайтер, рерайт, переводы, фотограф, контент

Я умею писать грамотно, легко и доступно.

Я умею подойти к заданию креативно и "с огоньком", умею писать и снимать нестандартно.

Знаю что такое "разрыв шаблона" и как это можно использовать.

Я люблю работать и видеть результаты своей работы. Я всегда "за!" нестандартные проекты и всегда открыта новым идеям!

Я ответственна и пунктуальна и знаю что такое дедлайн.

Я умею находить нестандартные решения и люблю учиться новому.

Я искренне люблю людей, поэтому работа в сфере журналистики доставляет мне удовольствие!=)

Я продвинутый пользователь ПК

(Internet, MS Office, Photoshop)

Умею печатать слепым десятипальцевым методом 310 уд./мин.

Примеры моих статей:

Концерты

http://genefis-gbr.ru/temnota-kotoruyu-ty-vidish-i-oshushaeah/

http://genefis-gbr.ru/electric-mass-1-saturnalia-temple/

http://genefis-gbr.ru/escape-the-fate-predstavili-ungrateful-v-moskve/

http://genefis-gbr.ru/amon-tobin-v-moskovskom-glavclub/

http://genefis-gbr.ru/volshebnye-islandzy-mum-v-glavclub/

http://genefis-gbr.ru/tanz-mit-laibach/

http://genefis-gbr.ru/electric-mass-1-saturnalia-temple/

http://genefis-gbr.ru/el-ten-leven-i-the-best-pessimist-v-masterskoy

Туризм

http://uniqueinfo.ru/bulgaria о Болгарии

http://uniqueinfo.ru/france о Франции

http://uniqueinfo.ru/visititaly об Италии

http://uniqueinfo.ru/italy об Италии

http://uniqueinfo.ru/greece о Греции

http://uniqueinfo.ru/turkey о Турции

Досуг и развлечения

http://uniqueinfo.ru/rent Снять квартиру для вечеринки

http://uniqueinfo.ru/books Я читаю книги

http://uniqueinfo.ru/bestmovies Лучшие кинофильмы 2012

http://uniqueinfo.ru/waspfactory рецензия на книгу Иэна Бэнкса «Осиная фабрика»

Здоровье и красота

http://uniqueinfo.ru/skincare Здоровая кожа

http://uniqueinfo.ru/fitness Фитнес

http://uniqueinfo.ru/weightlossmyths Мифы о похудении

http://manonchick.blogspot.com/2014/04/blog-post.h... О фитнес бикини

http://manonchick.blogspot.com/2014/04/5.html О похудении

Наполняю сайты

http://www.opti-com.ru/

http://fun2mass.ru/

Услуги:

1. Рерайт

2. Копирайт

3. Эссе на русском и английском языках

4. SEO-тексты

5. Переводы (английский-русский в обе стороны)

6. Корректорская правка

7. Художественные тексты

8. Слоганы, нейминг

9. Расшифровка аудио/видео

10. Написание проектов

11. Доклады, презентации

12. Контрольные, курсовые, рефераты

Выполняю переводы любой сложности с/на английский язык

Английский язык свободно

Высшее образование по специальности переводчик (РУДН, специальность - общая лингвистика)

Курсы и тренинги

Название курса: Работала в США

Город: Missouri City Texas

Дата окончания: 2013 год

Название курса: Международная стажировка

Учебное заведение: AIESEC, г. София Болгария

Дата окончания: 2013 год

Название курса: Британский образовательный центр

Учебное заведение: Курсы английского языка, г. Москва

Дата окончания: 2011 год

Название курса: Проходила практику в США

Город: Sugar Land Texas

Дата окончания: 2009 год

Название курса: English First

Учебное заведение: Курсы английского языка, г. Москва

Дата окончания: 2009 год

Опыт работы

Период работы: С мая 2014 года по настоящее время (1 месяц)

Должность: Копирайтер (Частичная занятость)

В организации: ГК "ОптиКом", г.Москва

Должностные обязанности: • Написание текстов для размещения в СМИ, на сайте и группах компании в социальных сетях;

• Подготовка текстовых материалов по продукции и услугам для e-mail рассылки;

• Написание и рерайтинг текстов для размещения на b2b интернет-ресурсах сферы оптовой торговли упаковки, расходных хозяйственных материалов, эко-товаров;

• Подготовка текстов для презентаций, креативных рекламных материалов по акциям и специальным предложениям

Период работы: С января 2010 года (4 года и 5 месяцев)

Должность: Переводчик английского языка (Частичная занятость)

В организации: Фриланс, г.Москва

Должностные обязанности: • Устные переводы конференций, деловых встреч, переговоров

• Письменные переводы контрактов, инструкций, художественной литературы.

Период работы: С января 2009 года (5 лет и 5 месяцев)

Должность: Репетитор по английскому языку (Частичная занятость)

Должностные обязанности: • Обучение детей и взрослых английскому языку

У меня много позитивных отзывов о моей работе на различных сайтах для репетиторов. Ссылки могу выслать по запросу

Период работы: С марта 2012 по май 2014 года (2 года и 2 месяца)

Должность: Журналист, редактор, фотограф (Полная занятость)

В организации: Интернет-портал Группа Быстрого Реагирования, г.Москва

Должностные обязанности: • Написание статей, редактура, фотограф, позитивная движущая сила портала=)

Период работы: С февраля 2012 по май 2013 года (1 год и 3 месяца)

Должность: Редактор ленты новостей (Частичная занятость)

В организации: Форвард Медиа Групп, ООО, г.Москва

Должностные обязанности: • Сбор, размещение новостей и информационного материала

• своевременное и актуальное информационное наполнение развлекательно-информационного ресурса

Период работы: С июня 2011 по октябрь 2011 года (4 месяца)

Должность: Агент прямых продаж (Полная занятость)

В организации: ООО Менпауэр си ай эс (ЗАО КБ Ситибанк), г.Москва

Должностные обязанности: • Консультирование по банковским продуктам, продажи

Период работы: С февраля 2011 по май 2011 года (3 месяца)

Должность: Специалист отдела информационного обеспечения/ специалист call-центра (Полная занятость)

В организации: Банк ВТБ 24 (ЗАО), г.Москва

Должностные обязанности: Консультирование действующих клиентов банка по телефону:

• предоставление информации по банковским продуктам и услугам (пластиковые карты, кредитование, автокредитование, вклады), ;

• подключение/ отключение дополнительных услуг дистанционно по пластиковым картам;

• блокировка карт;

• консультирование клиента по состоянию их счетов.

Период работы: С января 2010 по февраль 2011 года (1 год и 1 месяц)

Должность: Менеджер по работе с клиентами (Полная занятость)

В организации: ООО "Экспо - Плюс", г.Москва

Должностные обязанности: Работа с потенциальными клиентами компании, телефонные переговоры, проведение презентаций

Образование

Учебное заведение: Институт журналистики и литературного творчества

Дата окончания: 2015 год

Уровень образования: Неполное высшее

Факультет: Журналистика

Специальность: Фотожурналистика

Форма обучения: Очно-заочная

Учебное заведение: Российский университет дружбы народов

Дата окончания: 2011 год

Уровень образования: Высшее

Факультет: Лингвистика

Специальность: Общая лингвистика

Форма обучения: Дневная/Очная

Учебное заведение: Колледж МЭСИ

Дата окончания: 2008 год

Уровень образования: Среднее специальное

Специальность: Менеджмент организации

Форма обучения: Дневная/Очная

Я люблю путешествовать, отдыхать активно и интересно, знакомиться с людьми, погружаться в новую среду, исследовать мир.

Я играю на гитаре, пою, пишу стихи, очень люблю читать, учу испанский и радуюсь жизни!