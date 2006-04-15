Здравствуйте! Есть такая задача в области программирования: распределенные базы данных, серверы репликации, MS SQL, Интернет-решения. Коротко диспозиция: Имеются одинаковые базы данных на MS SQL (естественно с разным наполнением). Их несколько и они территориально распределены. Все сервера, на которых имеются эти ...