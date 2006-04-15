Написание интерактивного автоматизированного автоответчика (информационной службы). Данные получаются из баз данных MS SQL, обрабатываются и передаются в телефонную линию виде голоса. Кроме того, получая данные из телефонной линии должны производится изменения в базе данных. Посредством использованиия уже готовых ...
- $500Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Написание интерактивного автоматизированного автоответчика (информационной службы). Данные получаются из баз данных, обрабатываются и передаются в телефонную линию виде голоса. Кроме того, получая данные из телефонной линии должны производится изменения в базе данных. Это должен быть клон автоответчика кинотеатра ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте! Есть такая задача в области программирования: распределенные базы данных, серверы репликации, MS SQL, Интернет-решения. Коротко диспозиция: Имеются одинаковые базы данных на MS SQL (естественно с разным наполнением). Их несколько и они территориально распределены. Все сервера, на которых имеются эти ...Базы данных10 заявокЗакрыт18 лет назад