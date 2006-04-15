foksha

Фокша Олег foksha

 
NaN летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Программирование IVR голосовых плат типа "Ольха"

    $500

    Написание интерактивного автоматизированного автоответчика (информационной службы). Данные получаются из баз данных MS SQL, обрабатываются и передаются в телефонную линию виде голоса. Кроме того, получая данные из телефонной линии должны производится изменения в базе данных. Посредством использованиия уже готовых ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программирования для голосовых плат типа "Ольха"

    $500

    Написание интерактивного автоматизированного автоответчика (информационной службы). Данные получаются из баз данных, обрабатываются и передаются в телефонную линию виде голоса. Кроме того, получая данные из телефонной линии должны производится изменения в базе данных. Это должен быть клон автоответчика кинотеатра ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Распределенные БД, сервер репликации, MS SQL

    Здравствуйте! Есть такая задача в области программирования: распределенные базы данных, серверы репликации, MS SQL, Интернет-решения. Коротко диспозиция: Имеются одинаковые базы данных на MS SQL (естественно с разным наполнением). Их несколько и они территориально распределены. Все сервера, на которых имеются эти ...

    Базы данных10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад