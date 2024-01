forevertash

Bios

Interpreter/Translator/Assistant/Guide in Kiev and Ukraine

Languages: Ukrainian, Russian, English, French, English

Устный и письменный переводчикб ассистент и гид

Языки: Украинский, Русский, Английский, Французский

Experience:

Опыт работы

Более 6 лет переводчиком в различных тематиках, приведенных ниже

Professional Interpreter/Translator/Guide/Manager Ukrainian, Russian, English, French 6+ years experience in translation/interpretation in various spheres: Accounting, Advertising & Public Relations, Aerospace, Business, Commerce, Computers, Cosmetics, Defense and Security, Economics, Education, Electronics, Engineering, Environment & Ecology, Fashion, Finance, Food & Dairy, Forestry, Furniture, Gaming, Geology, Gems, Household Appliances, History, Human Resources, Imaging, Insurance, International Cooperation, Internet, e-Commerce, Investment, IT (Information Technology), Journalism, Law, Management, Manufacturing, Marketing, Materials, Mechanics, Medicine, Mining & Minerals, Pharmaceutics, Politics, Printing & Publishing, Science, Social Science, Sports, Telecommunications, Textiles, Timber, Travel, Transport…

Далее привоже список компаний с которыми сотрудничала за время своей проф. деятельности

As a freelance or part-time employee I was happy to work with such national and international companies and organizations as Metal Press, Selex, Kulite, Tip-Top Ukraine, Polek-Top Ukraine, UEFA, Sustain Agri, Comet (Yama group), Linco, IATA, Ukrainian State Police Office, Recamic, Michelin, Softline, IT&T, Project-survey institute Kyivgradproekt, HESS AAC Systems, AIT, Google, Kyiv Expo Plaza exhibition center, Danish Embassy in Ukraine, Loanix, Kyiv State Administration, Agronomical experimental station Mytny, Nest, BPL global, Silco Star, Jump Ukraine, Principion, Verba group, Unicell, International Law Company, European Committee for standardization, Versaly games, Qplaze, www.ukrainetrek.com, www.ukraine-travel-advisor.com, different patent, legal, travel and translation bureaus....

Education

Образование

Various trainings

Kyiv State Linguistic University

Ukrainian Institute of Linguistics and Management

Master degree in interpreting, translating, teaching, management (English, French, Russian, Ukrainian)

tasha.jallois (at) gmail.com