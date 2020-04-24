francisk99

Меня зовут Фёдор. Я - веб-дизайнер.

Создаю для малого бизнеса дизайн сайтов: landing page, визитка, промосайт, сайт-портфолио, сайт-витрина. Делаю их удобными и понятными для целевой аудитории.

Использую в своей работе программы Photoshop и Figma. Сначала создаю прототип, затем полноценный дизайн. Landing page создаю до 8 дней. Остальные сайты - от 8 до 14 дней. В срок входит создание прототипа, дизайна, возможные правки и подготовке макета к вёрстке.

Лучше всего будет, если у вас будет текст и картинки для сайта. В ином случае все сделаю я. Я всегда на связи с 9:00 до 22:00.

К сожалению, не занимаюсь крупными проектами, как корпоративные сайты или интернет-магазины. Подобные проекты лучше доверить веб-студиям, они точно справятся с таким масштабом.

По моему опыту, есть миф, что веб-дизайнер должен верстать, рисовать логотип, заниматься SEO. Это отчасти так, если он работает с верстальщиком и другими профессионалами. К сожалению, я работаю один, но я точно вам обещаю качественный дизайн сайта, подготовку к вёрстке и свои контакты для верстальщика.

Портфолио на Behance:

https://www.behance.net/firionfedof109