Нужен сайт предприятия с каталогом продукции. Желательно на WordPress. На сайте должен быть быстрый поиск товаров, экспорт и импорт товаров из таблицы Excel, интеграция с системой 1с складТакже нужно автоматическое создание карты сайта, для оптимизации сайта ...
Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Профессиональная разработка веб-сайтов:landing page, сайт-визитка, каталог, корпоративный сайт, интернет-магазин, индивидуальный проект.
Предоставляем услуги: Маркетинг : продвижение сайта(контекст); СEO, юзабилити аудит(тестирование сайта на его эффективность и поведение пользователя); Дизайн: графический и web дизайн, дизайн интерфейсов UX/UI; Разработка дизайна мобильных приложений; Разработка CRM-систем, отточенных под требования и пожелания клиента. Автоматизируем бизнес-процессы и документооборот с помощью СРМ. Проектируем удобный интерфейс, рисуем дизайн, внедряем креативные фичи, программируем, интегрируем, тестируем, запускаем, анализируем результат, вносим корректировки и получаем хороший, работающий проект!Есть вопросы? Нужен совет? Пишите! [email protected], frau_marielle - Skype
- Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт8 лет назад