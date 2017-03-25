Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Профессиональная разработка веб-сайтов:

landing page, сайт-визитка, каталог, корпоративный сайт, интернет-магазин, индивидуальный проект.

Предоставляем услуги: Маркетинг : продвижение сайта(контекст); СEO, юзабилити аудит(тестирование сайта на его эффективность и поведение пользователя); Дизайн: графический и web дизайн, дизайн интерфейсов UX/UI; Разработка дизайна мобильных приложений; Разработка CRM-систем, отточенных под требования и пожелания клиента. Автоматизируем бизнес-процессы и документооборот с помощью СРМ. Проектируем удобный интерфейс, рисуем дизайн, внедряем креативные фичи, программируем, интегрируем, тестируем, запускаем, анализируем результат, вносим корректировки и получаем хороший, работающий проект!Есть вопросы? Нужен совет? Пишите! [email protected], frau_marielle - Skype