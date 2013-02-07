рерайтинг, копирайтинг, переводы статей
- перевод или рерайтинг англоязычных ресурсов
- составление пресс-релизов, обзоров
- подготовка контента для сайта
- размещение контента на сайте
- корректировка текста на сайте
- подбор и согласование внешних площадок для размещения контента
- позиционирование продукта и проработка новых маркетинговых ходов
о себе:
исполнительна, трудолюбива, грамотна, открыта к долгосрочному сотрудничеству, легко обучаема.
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Копирайтинг
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Переводы
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от $5
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Редактирование и Корректура
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от $1
от 1 дня
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