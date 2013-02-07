frau_schon

Ольга frau_schon

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
рерайтинг, копирайтинг, переводы статей

- перевод или рерайтинг англоязычных ресурсов

- составление пресс-релизов, обзоров

- подготовка контента для сайта

- размещение контента на сайте

- корректировка текста на сайте

- подбор и согласование внешних площадок для размещения контента

- позиционирование продукта и проработка новых маркетинговых ходов

о себе:

исполнительна, трудолюбива, грамотна, открыта к долгосрочному сотрудничеству, легко обучаема.

Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга