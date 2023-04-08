Smm-специалист

Мне 19 лет. Выпускник онлайн-университета Skillbox. Мотивирован к развитию и росту. Имею опыт работы 2 года в сфере интернет-маркетинга. Отлично умею создавать контент и таргетированную рекламу.

Имею знания Английского языка, Средний уровень.

Могу вести диалог на английском языке.Я - начинающий специалист по продвижению в Инстаграм. Планирую развиваться в этой сфере. Меня вдохновляют возможности и инновации данной сферы.

2 Года работал в ООО Индекс ПРО

на должности SMM-Менеджер

Проекты над которыми работал :

https://www.instagram.com/lalinuts/

https://www.instagram.com/ikinkeid/

https://vk.com/kartiny_mira

https://t.me/dpvision

https://www.instagram.com/greenwaysng/

SMM-Специалист

— Составлял Контент-план;

— Генерировал контент;

— Разрабатывал стратегии продвижения;

— Сегментировал и парсил целевую аудиторию;

— Анализировал конкурентов и формировал маркетинговую стратегию

— Планировал и запускал рекламу у блогеров;

— Запускал таргетированную рекламу в Instagram и Facebook;

— Анализировал подходящих блогеров для рекламы

— Анализировал эффективность рекламных кампаний;

— Создавал контент для соцсетей: включая текст, рубрикацию, изображения и видео.

Мои основные инструменты: Picsart, Canva, StoryZ, Cute cut pro, InShot, SMMplaner, Taplink, Epicstars, Livedune.

Занимаюсь продвижением в Instagram и Facebook (таргетированная реклама).