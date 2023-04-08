Мне 19 лет. Выпускник онлайн-университета Skillbox. Мотивирован к развитию и росту. Имею опыт работы 2 года в сфере интернет-маркетинга. Отлично умею создавать контент и таргетированную рекламу.
Имею знания Английского языка, Средний уровень.
Могу вести диалог на английском языке.Я - начинающий специалист по продвижению в Инстаграм. Планирую развиваться в этой сфере. Меня вдохновляют возможности и инновации данной сферы.
2 Года работал в ООО Индекс ПРО
на должности SMM-Менеджер
Проекты над которыми работал :
https://www.instagram.com/lalinuts/
https://www.instagram.com/ikinkeid/
https://www.instagram.com/greenwaysng/
SMM-Специалист
— Составлял Контент-план;
— Генерировал контент;
— Разрабатывал стратегии продвижения;
— Сегментировал и парсил целевую аудиторию;
— Анализировал конкурентов и формировал маркетинговую стратегию
— Планировал и запускал рекламу у блогеров;
— Запускал таргетированную рекламу в Instagram и Facebook;
— Анализировал подходящих блогеров для рекламы
— Анализировал эффективность рекламных кампаний;
— Создавал контент для соцсетей: включая текст, рубрикацию, изображения и видео.
Мои основные инструменты: Picsart, Canva, StoryZ, Cute cut pro, InShot, SMMplaner, Taplink, Epicstars, Livedune.
Занимаюсь продвижением в Instagram и Facebook (таргетированная реклама).
Портфолио
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