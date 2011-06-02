Возможно все!
Основные направления работы:
PHP-программист
* Создание сайтов
* Электронные магазины
* Поиск и исправление ошибок на сайтах
* Расширение сайтов
* Написание модулей для DRUPAL 5,6
Работаю с:
* Drupal
Глубокие знания:
* PHP
* MySQL
*JQUERY
* HTML / XML
* CSS
* JScript
* AJAX
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Веб-программирование
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Прикладное ПО
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Системное программирование
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