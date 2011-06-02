free-web

Денис free-web

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Возможно все!

Основные направления работы:

PHP-программист

* Создание сайтов

* Электронные магазины

* Поиск и исправление ошибок на сайтах

* Расширение сайтов

* Написание модулей для DRUPAL 5,6

Работаю с:

* Drupal

Глубокие знания:

* PHP

* MySQL

*JQUERY

* HTML / XML

* CSS

* JScript

* AJAX

Веб-программирование
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Прикладное ПО
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Системное программирование
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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