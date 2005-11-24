free_artsval

Профессии "специалист с графического дизайна".
Опыт работы имеется со многими рекламными агентствами города.
Наличие портфолио. Знание программ на уровне знающего пользователя:
Adobe Illustrator
Photoshop
CorelDRAW.
Ищу работу по контракту или разовую.
Буду рад помочь в решении производственно проблемы.
Сделаю и разработаю в сжатые сроки дизайн:
логотипа, фирменного и корпоративного стиля,
календаря, визитки, проспекта, листовки,
наружной рекламы, рекламного плаката,
обложки журнала, рекламмы в журнале,
рекламного объявления, фотомонтаж повышенной сложности.