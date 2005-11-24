free_artsval

Гость free_artsval

 
43 годаУкраина/Запорожье
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Профессии "специалист с графического дизайна".

Опыт работы имеется со многими рекламными агентствами города.

Наличие портфолио. Знание программ на уровне знающего пользователя:

Adobe Illustrator

Photoshop

CorelDRAW.

Ищу работу по контракту или разовую.

Буду рад помочь в решении производственно проблемы.

Сделаю и разработаю в сжатые сроки дизайн:

логотипа, фирменного и корпоративного стиля,

календаря, визитки, проспекта, листовки,

наружной рекламы, рекламного плаката,

обложки журнала, рекламмы в журнале,

рекламного объявления, фотомонтаж повышенной сложности.