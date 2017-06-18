создание итнернет страниц, создание сайтов под ключ, создание веб сайтов, разработка веб страниц, программист сайтов

Здравствуйте,

Менязовут Виталий и я готов предоставить

Вам свои услуги по созданию сайтов

разной сложности.

От2005 года занимаюсь веб разработкой и

наработал немало опыта в данной сфере

деятельности. Более 10 лет опыта работы,

больше 50 реализованных проектов.

Ищуинтересные заказы и весёлых людей для

сотрудничества на взаимовыгодных

условиях. Также ищу партнёров, делится

заказами.

Наданный момент специализируюсь на

создании сайтов на базе Вордпресс

системы (совместно HTML/CSS, JAVASCRIPT(JQUERY),

PHP).

Нацеленсоздавать удобные сайты пользователю,

с внутренней оптимизацией для поисковых

машин.

Ккаждому выбранному проекту отношусь

серьезно и стараюсь выполнить все на

высоком уровне и в сроки.

Всегдана связи для своих клиентов.

Дляпроектов с нуля стоимость договорная,

рассматриваю проекты с любым бюджетом,

в других случаях оплата почасовая.

Способыоплаты: банковский перевод, электронные

деньги.

Дополнительно:

Адаптация дизайна для мобильных

устройств,

В подарок и хостинг на один год,

Гарантия и техническая поддержка на 3

месяца бесплатно!

Всемблаг Вам, до скорой встречи!