Здравствуйте,
Менязовут Виталий и я готов предоставить
Вам свои услуги по созданию сайтов
разной сложности.
От2005 года занимаюсь веб разработкой и
наработал немало опыта в данной сфере
деятельности. Более 10 лет опыта работы,
больше 50 реализованных проектов.
Ищуинтересные заказы и весёлых людей для
сотрудничества на взаимовыгодных
условиях. Также ищу партнёров, делится
заказами.
Наданный момент специализируюсь на
создании сайтов на базе Вордпресс
системы (совместно HTML/CSS, JAVASCRIPT(JQUERY),
PHP).
Нацеленсоздавать удобные сайты пользователю,
с внутренней оптимизацией для поисковых
машин.
Ккаждому выбранному проекту отношусь
серьезно и стараюсь выполнить все на
высоком уровне и в сроки.
Всегдана связи для своих клиентов.
Дляпроектов с нуля стоимость договорная,
рассматриваю проекты с любым бюджетом,
в других случаях оплата почасовая.
Способыоплаты: банковский перевод, электронные
деньги.
Дополнительно:
- Адаптация дизайна для мобильных
- устройств,
- В подарок и хостинг на один год,
- Гарантия и техническая поддержка на 3
- месяца бесплатно!
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