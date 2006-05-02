Наша веб-студия готова выполнить Ваш заказ.

Портфолио Вы можете посмотреть здесь (все сайты являются действующими в данный момент и были сделаны нами от начала до конца):

http://www.00z.ru/Portfolio.aspx

http://www.a-comp.ru/portfolio.htm

Оплата как наличным, так и безналичным расчётом.

В процессе разаботки Вы сможете каждый день отслеживать, как продвигается работа.

Возможно создание сайта на основе популярных СMS Netcat, Bitrix.

Каждый сайт разработывается в уникальном дизайне с собственной админской зоной, обеспечивающей управление согласно техническому заданию, также в сайт

встраивается "инсталлятор" настраивающий первоначальные параметры при установке сайта на хостинг. После разработки сайта Вы получаете готовый сайт

установленный на хостинг, исходные тексты, макет дизайна, сверстанный шаблон, копию базы данных и поддержку и консултации в течениие месяца, которая входит в первоначальную стоимость. Возможно сопровождение сайта вдальнейшем.

Если Вас заинтересовало наше предложение, позвоните 8 916 5888225.