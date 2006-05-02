Требуется создать сайт для радиостанции. ТЗ - в файле. Хостинг, все тексты, макет дизайна и сверстанные .html имеются, нужно только программирование. Сайт должен быть сделать на ASP .NET или PHP. Сроки-до 20 мая. Отчет по работе ...
Наша веб-студия готова выполнить Ваш заказ.
Портфолио Вы можете посмотреть здесь (все сайты являются действующими в данный момент и были сделаны нами от начала до конца):
http://www.00z.ru/Portfolio.aspx
http://www.a-comp.ru/portfolio.htm
Оплата как наличным, так и безналичным расчётом.
В процессе разаботки Вы сможете каждый день отслеживать, как продвигается работа.
Возможно создание сайта на основе популярных СMS Netcat, Bitrix.
Каждый сайт разработывается в уникальном дизайне с собственной админской зоной, обеспечивающей управление согласно техническому заданию, также в сайт
встраивается "инсталлятор" настраивающий первоначальные параметры при установке сайта на хостинг. После разработки сайта Вы получаете готовый сайт
установленный на хостинг, исходные тексты, макет дизайна, сверстанный шаблон, копию базы данных и поддержку и консултации в течениие месяца, которая входит в первоначальную стоимость. Возможно сопровождение сайта вдальнейшем.
Если Вас заинтересовало наше предложение, позвоните 8 916 5888225.
- $300Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт18 лет назад
- $30
Требуется сверстать полностью шаблон. Исходник- .psd всех страниц. Сроки-до 5 мая. Предложения пишите на [email protected] или ICQ 199992020HTML-верстка17 заявокЗакрыт18 лет назад