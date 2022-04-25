👋 Привет!
Я Даниил, мне 21 год. Живу в городе Львов, Украина.
Я новичок на портале Weblancer, но в дизайне уже более 3-х лет. За этот период сделал более 100+ проектов. Еще я веду личный блог в Instagam. Записываю видео в YouTube и TikTok. Являюсь автором курсов по UI\UX дизайну
Делаю: дизайн интернет-магазинов, lamding page, корпоративные сайты, сайты на Тильде, блоги и креативы.
Работаю в: Figma, Adobe Photoshop, Adobe XD.
李 Честность, порядочность и пунктуальность
Клиенты ценят во мне честность, порядочность, простоту общения на понятном языке и готовый результат. Всегда на связи, даже после выполнения проекта.
Бонус:
Чуть не забыл, все правки в проекте бесплатные.
Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что нужно поправить — все сделаю.
Мессенджеры
В отличии от других без проблем могу созвониться и обсудить проект. Если есть вопросы? Не стеснятесь - пишите, звоните
Телеграм - @fushtey9
Whatsapp - +380954914427
Почта - [email protected]
Мои счета
Visa: 4441114455823540
MasterCard: 5375414108207142
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