🤝Дизайн сайтов сделаный на совесть.

👋 Привет!

Я Даниил, мне 21 год. Живу в городе Львов, Украина.

Я новичок на портале Weblancer, но в дизайне уже более 3-х лет. За этот период сделал более 100+ проектов. Еще я веду личный блог в Instagam. Записываю видео в YouTube и TikTok. Являюсь автором курсов по UI\UX дизайну

Делаю: дизайн интернет-магазинов, lamding page, корпоративные сайты, сайты на Тильде, блоги и креативы.

Работаю в: Figma, Adobe Photoshop, Adobe XD.

李 Честность, порядочность и пунктуальность

Клиенты ценят во мне честность, порядочность, простоту общения на понятном языке и готовый результат. Всегда на связи, даже после выполнения проекта.

Бонус:

Чуть не забыл, все правки в проекте бесплатные.

Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что нужно поправить — все сделаю.

Мессенджеры

В отличии от других без проблем могу созвониться и обсудить проект. Если есть вопросы? Не стеснятесь - пишите, звоните

Телеграм - @fushtey9

Whatsapp - +380954914427

Почта - [email protected]

Мои счета

Visa: 4441114455823540

MasterCard: 5375414108207142