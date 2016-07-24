Приветствую. Необходимо интегрировать РетейлСРМ и Курьерскую компанию Getrix. Необходимо реализация следующих пунктов: Создание заявок Отслеживание состояния заявки Получение списка городов с пунктами выдачи заказов Получение списка пунктов выдачи ...
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- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте Ищем отличного программиста на php для работы над бекендом нашего сервиса. На данный момент необходимо написать модуль фильтрации некачественных заявок в срм (дубли по данным и по ip, мусор и тд). Далее еще ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте Ищем отличного программиста на php для работы над бекендом нашего сервиса. На данный момент нужно написать модуль генерации файла excel с нужным наполнением из исходных данных. То есть пользователь вводит данные в ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую Требуется настройка трех рекламных кампаний в Директе и одной в Адвордсе Желательно специалист, который умеет делать эффективные рекламные кампании, не на слив бюджета :) Плюс ...Контекстная реклама11 заявокЗакрыт9 лет назад