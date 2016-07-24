fwnews

Вячеслав fwnews

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интеграция CRM и курьерской компании

    Приветствую.  Необходимо интегрировать РетейлСРМ и Курьерскую компанию Getrix. Необходимо реализация следующих пунктов:  Создание заявок  Отслеживание состояния заявки  Получение списка городов с пунктами выдачи заказов  Получение списка пунктов выдачи ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Php-программист бекендер

    Здравствуйте  Ищем отличного программиста на php для работы над бекендом нашего сервиса. На данный момент необходимо написать модуль фильтрации некачественных заявок в срм (дубли по данным и по ip, мусор и тд).  Далее еще ...

    PHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программист php

    Здравствуйте  Ищем отличного программиста на php для работы над бекендом нашего сервиса. На данный момент нужно написать модуль генерации файла excel с нужным наполнением из исходных данных. То есть пользователь вводит данные в ...

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка кампании в Директе

    Приветствую Требуется настройка трех рекламных кампаний в Директе и одной в Адвордсе Желательно специалист, который умеет делать эффективные рекламные кампании, не на слив бюджета :) Плюс ...

    Контекстная реклама11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад