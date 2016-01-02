Необходимо перевести [url=http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/12462/]статью[/url] на английский. Для того, чтобы я мог оценить ваши навыки прошу перевести следующий фрагмент: Приемник подключаем шлейфом идущим в комплекте с полетным контроллером. На нем 8 проводов, черный - минус, красный - плюс, ...