Необходимо создать группы объявлений в AdWords на английском языке по списку товаров интернет магазина. По описанию товара подобрать ключевые слова, текстовки объявлений, уточнения.
Действие аккаунта приостановлено!
- Контекстная реклама5 заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется сайт с англоязычными статьями по теме радиоуправляемые модели http://www.rcfair.com/en Нужно писать посты в форумы (комменты в блоги/социалки) соответствующей тематики. Посты должны быть в тему (не спам). В топике, куда делается пост должна обсуждаться проблема, затронутая ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо перевести [url=http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/12462/]статью[/url] на английский. Для того, чтобы я мог оценить ваши навыки прошу перевести следующий фрагмент: Приемник подключаем шлейфом идущим в комплекте с полетным контроллером. На нем 8 проводов, черный - минус, красный - плюс, ...Переводы8 заявокЗакрыт8 лет назад