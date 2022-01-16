fxxx7

Алексндр fxxx7

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужно обработать видео.

    Требуется видеомонтаж для видео с танцами. Обработка должна быть выполнена в стиле дипенса, с акцентом на качество и стиль исполнения. Ожидается профессиональный подход к монтажу и обработке видео.

    Видеомонтаж18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Презентация

    Требуется разработать презентацию на английском языке с акцентом на качественный дизайн и информативное содержание. Ожидается, что презентация будет четкой, понятной и визуально привлекательной.

    Презентации12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Небольшой стикерпак

    Требуется разработать небольшой стикерпак, состоящий из 6 уникальных стикеров. Срок выполнения работы - полтора дня. Подробности обсуждаются в личных сообщениях.

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно нарисовать арт, перерисовать его с вашим креативом

    Необходимо перерисовать арт-иллюстрацию, добавив креативный подход. Работа связана с НФТ проектом. Возможен выбор между бумагой и графическим планшетом. Срок выполнения - до завтрашнего дня.

    NFT
    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    3 года назад