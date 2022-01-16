Требуется видеомонтаж для видео с танцами. Обработка должна быть выполнена в стиле дипенса, с акцентом на качество и стиль исполнения. Ожидается профессиональный подход к монтажу и обработке видео.
Я против войны в Украине!
- Видеомонтаж18 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать презентацию на английском языке с акцентом на качественный дизайн и информативное содержание. Ожидается, что презентация будет четкой, понятной и визуально привлекательной.Презентации12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать арт-иллюстрацию, связанный с животным, для одного из проектов. Важно учесть стилистические предпочтения и особенности проекта.Иллюстрации и Рисунки28 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать небольшой стикерпак, состоящий из 6 уникальных стикеров. Срок выполнения работы - полтора дня. Подробности обсуждаются в личных сообщениях.Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо перерисовать арт-иллюстрацию, добавив креативный подход. Работа связана с НФТ проектом. Возможен выбор между бумагой и графическим планшетом. Срок выполнения - до завтрашнего дня.Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт3 года назад