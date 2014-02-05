В WEB сфере более 2-х лет, из которых 2 года занимаюсь версткой (html/css2/css3).

Работаю в студии вэб разработок новых приложений.

Занимаюсь версткой как лендинга, так и версткой под CMS Joomla, Word press.

Есть опыт фиксированной, адаптивной, резиновой вёрстки, а также вёрстки страниц интернет-магазинов.