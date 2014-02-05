В WEB сфере более 2-х лет, из которых 2 года занимаюсь версткой (html/css2/css3).
Работаю в студии вэб разработок новых приложений.
Занимаюсь версткой как лендинга, так и версткой под CMS Joomla, Word press.
Есть опыт фиксированной, адаптивной, резиновой вёрстки, а также вёрстки страниц интернет-магазинов.
Портфолио
- Amtregion114 просмотров
- Axius-auto114 просмотров
- Bumerang128 просмотров
- Stilhouse.ru161 просмотр
- Sai-pak.ru167 просмотров
- Без названия107 просмотров
HTML-верстка
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