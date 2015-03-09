Гуманитарное высшее образование, небольшой опыт работы личным помощником и переводчиком (владею английским и латышским, а русский - родной), восемь лет в "отпуске по уходу за ребенком". Имею страсть к чтению и корректировке (преданная поклонница грамматики и орфографии), огромное желание работать и скромный лимит суточного времени на труд.