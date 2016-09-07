$100
ТЗ Уличные баннеры Магазин для продажи Quadcopter/ Drones / DroneRacing Цель – привлечь внимание людей за 3 сек. Желание посетить магазин и записатьтелефон. Тест - Оценка со стороны А ты сам ...
Баннерынет заявок
Закрыт
9 лет назад
ТЗ Уличные баннеры Магазин для продажи Quadcopter/ Drones / DroneRacing Цель – привлечь внимание людей за 3 сек. Желание посетить магазин и записатьтелефон. Тест - Оценка со стороны А ты сам ...
ТЗ Уличные баннеры Магазин для продажи Quadcopter/ Drones / Drone Racing Цель – привлечь внимание людей за 3 сек. Желание посетить магазин и записать телефон. Тест - Оценка со ...