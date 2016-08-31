Подготовка рекламных уличных баннеров на печать

ТЗ Уличные баннеры Магазин для продажи Quadcopter/ Drones /

Drone Racing

Цель – привлечь внимание людей за 3 сек. Желание посетить магазин и записать телефон.

Тест - Оценка со стороны А ты сам бы клюнул на свой баннер? Опрос других людей.

Размеры и Спецификация

Нам Нужно 2 баннера на улицу . Сделать 5 разных вариантов . Боольшая сторона – горизонт, т.е. расположение

баннера как альбомная страница.

Буквы должны быть видно с расстояния не менее 30м

Картинка – На весь баннер Обязательно фотография Профессиональная Яркая

Правильная Качественная при печати Отражающая суть основной надписи DRONE RACING См Pic#2

BANNER#1

Banner#1 - 94x48”

Основные надписи – DRONE RACING/DRONE STORE

Вспомогательные надписи: (855) 260-3039

Высота букв основной надписи 12”. А вспомогательных (телефон) 7” . Смотри эскиз#1

На баннере №1 указать нужно направление стрелкой и само здание Смотри эскиз#1

Картинку нужно найти Образец СмPic#2

Указать отверстия для монтажа баннеров. Размеры см эскиз№1

BANNER#2

Banner#2 - ” 108"x55"

Основные надписи – DRONE RACING/DRONE STORE

Вспомогательные надписи: (855) 260-3039

Высота букв основной надписи DRONE RACING/ DRONE STORE - 15” А вспомогательных (телефон) 10” . Смотри эскиз#1

На баннере №2 указать нужно направление стрелкой Влево Смотри эскиз#1

Картинку можно взять такую же как См Pic#2

Указать отверстия для монтажа баннеров. Размеры см эскиз№1

PS Пожалуйста дайте 5 вариантов разных баннеров

Найти фото с гонками мини-коптеров качественные в фото стоках или на гугле

(образец См Pic#2 )

Размеры нужны в дюймах.

Спасибо.