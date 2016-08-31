Уличные баннеры Магазин для продажи Дронов

Мне необходима Идея + дизайн + реализация слайдера для сайта. Сайт сделан на joomla последней версии. Компонент "Unite Revolution Slider 2". ТЗ: 1. Три слайда, на каждом отдельно УТП (УТП есть). 2. На 1 или 2-х слайдах - кнопка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ Уличные баннеры Магазин для продажи Quadcopter/ Drones /
DroneRacing
Цель – привлечь внимание людей за 3 сек. Желание посетить магазин и записатьтелефон.
Тест - Оценка со стороны А ты сам бы клюнул насвой баннер? Опрос других людей.
Размеры и Спецификация
Нам Нужно 2 баннера на улицу . Сделать 5 разных вариантов . Боольшаясторона – горизонт, т.е. расположение
баннера как альбомная страница.
Буквы должны быть видно с расстояния не менее 30м
Картинка – На весь баннер Обязательно фотографияПрофессиональная Яркая
Правильная Качественная при печати Отражающая сутьосновной надписи DRONE RACING См Pic#2
BANNER#1
Banner#1 - 94x48”
Основные надписи – DRONE RACING/DRONE STORE
Вспомогательные надписи: (855) 260-3039
Высота букв основной надписи 12”. А вспомогательных (телефон) 7” . Смотри эскиз#1
На баннере №1 указать нужно направление стрелкой исамо здание Смотри эскиз#1
Картинку нужно найти Образец СмPic#2
Указать отверстия для монтажа баннеров. Размеры смэскиз№1
BANNER#2
Banner#2 - ” 108"x55"
Основные надписи – DRONE RACING/DRONE STORE
Вспомогательные надписи: (855) 260-3039
Высота букв основной надписи DRONE RACING/ DRONE STORE - 15” А вспомогательных (телефон) 10” . Смотри эскиз#1
На баннере №2 указать нужно направление стрелкойВлево Смотри эскиз#1
Картинку можно взять такую же как См Pic#2
Указать отверстия для монтажа баннеров. Размеры смэскиз№1
PS Пожалуйста дайте 2-3 варианта для разных баннеров
Найти фото с гонками мини-коптеров качественные вфото стоках или на гугле
(образец См Pic#2 )
Размеры нужны в дюймах.
Спасибо.
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