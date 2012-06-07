web-development: mysql,php,OOP,MVC,Kohana,CI,jQuery,json/p,html,css
умею,знаю,использую:
PHP + jQuery + JSON/P + OOP + MVC[Kohana, CI, CakePHP] (2.5года)
MySQL + HTML + CSS (>5лет)
VBA(Excell&Access),VB.NET,C++ (
опыт разработки:
– www.moituristy.ru/ -> CRM -> мой вклад 1/2 продукта -> сроки выполнения 2.5 месяца – состояние: запущен,супорт.
– супорт сайта www.otpusk.com/ написание отдельных модулей (фронт и бек)
– разработка CMF, CRM (для внутренних нужд предприятия сектора software development)
Веб-программирование
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#5575