Разработчику онлайн игр и мультимедиа проектов TVX Media (tvxmedia.ru) срочно требуется сотрудник на должность Virtools/С++ программиста для работы над игровым проектом formula-o2 (f-o2.ru). Основные требования: Опыт разработки на С++ от 1-го года. Опыт разработки графических ...