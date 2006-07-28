$1500
Работа над браузерной онлайн-игрой http://f-o2.ru Обязанности: Обязательно: Опыт программирования на PHP + MySQL, знание ООП Желательно: JavaScript, DOM, XML + XSLT, Ajax (XmlHttp)
Разработка игр3 заявки
Закрыт
17 лет назад
Работа над браузерной онлайн-игрой http://f-o2.ru Обязанности: Обязательно: Опыт программирования на PHP + MySQL, знание ООП Желательно: JavaScript, DOM, XML + XSLT, Ajax (XmlHttp)
Необходим флэшовый банер для рекламы проекта f-o2.ru. По срокам желательно уложится к понедельнику. В случае удачного сотрудничества по первому банеру готов сразу дать заказ ещё на 3 подобных банера.
Разработчику онлайн игр и мультимедиа проектов TVX Media (tvxmedia.ru) срочно требуется сотрудник на должность Virtools/С++ программиста для работы над игровым проектом formula-o2 (f-o2.ru). Основные требования: Опыт разработки на С++ от 1-го года. Опыт разработки графических ...