gevgen

Евгений gevgen

 
55 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Cпециалист по настройке таргетированной рекламы во VKontakte, Facebook, MyTarget

Являюсь специалистом по настройке таргетированной рекламы во VKontakte, Facebook, MyTarget.

  • Мои навыки:
  • Определение целевой аудитории.
  • Разработка аватаров целевой аудитории.
  • Разработка стратегии рекламного воздействия на целевую аудиторию.
  • Разработка уникального торгового предложения (УТП).
  • Формирование баз целевых аудиторий.
  • Создание рекламных объявлений в нескольких форматах.
  • Тестирование рекламных объявлений и определение самых эффективных.
  • Анализ результатов тестов.
  • Оптимизация и корректировка рекламных кампаний.
  • Масштабирование по оптимальным ценам за клик.
  • Понижение цены за клик при сохранении количества переходов.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Дизайн посадочной страницы (Лендинг)
Четкое ТЗ, оплата по договоренности. Рекомендую всем!
Все отлично. Сделан был дизайн сайта в оговоренный срок. Замечания оперативно устранены. Работой полностью доволен. Дмитрий всегда был на связи и вообще приятный в общении человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо.
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