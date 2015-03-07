$75
Есть мокап. 5-6 экранов. Цвета строгие, дизайн аккуратный.
Дизайн сайтовнет заявок
Закрыт
10 лет назад
Являюсь специалистом по настройке таргетированной рекламы во VKontakte, Facebook, MyTarget.
Есть мокап. 5-6 экранов. Цвета строгие, дизайн аккуратный.
Необходимо разработать дизайн одностраничного лендинга на 5-6 экранов. Макет есть. Дизайн современный, аккуратный, деловой. Подробное ТЗ сообщу выбранному кандидату.
Требуется разработать дизайн лендинга, макет и тексты есть. Примерно 5-6 экранов. Подробное ТЗ вышлю выбранному кандидату.