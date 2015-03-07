Все отлично. Сделан был дизайн сайта в оговоренный срок. Замечания оперативно устранены. Работой полностью доволен. Дмитрий всегда был на связи и вообще приятный в общении человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо.