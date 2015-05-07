На моём сайте http://tustov.com/ , сделанном на платформе WordPress после обновления виджетов выдаёт ошибку: Fatal error: Cannot redeclare readygraph_client_script_head() (previously declared in /home/gamehall/tustov.com/www/wp-content/plugins/add-link-to-facebook/extension/readygraph/extension.php:111) in /home/gamehall/tustov.com/www/wp-content/plugins/email-newsletter/extension/readygraph/extension.php on line 155 Нужен программист PHP, чтобы её исправить. Работа минутная, ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $15HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $26
На моём сайте http://tustov.com/ , сделанном на платформе WordPress после обновления виджетов выдаёт ошибку: Fatal error: Cannot redeclare myajax_submit() (previously declared in /home/gamehall/tustov.com/www/wp-content/plugins/email-newsletter/readygraph-extension.php:11) in /home/gamehall/tustov.com/www/wp-content/plugins/subscribe2/readygraph-extension.php on line 23 Нужен программист PHP, чтобы её исправить. Работа минутная, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
9 лет назад
Михаил в качестве заказчика как всегда на высоте! Спасибо за очередной интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество!
Ответный отзыв
Быстро. Качественно исправлена ошибка. Сайт опять работает :), что мне и нужно было. Уже второй раз обращаюсь и не ошибся. Спасибо!
$26
10 баллов
9 лет назад
Спасибо Михаилу за интересный проект! Как заказчика могу охарактеризовать его только с положительной стороны: четкое ТЗ, постоянная связь, моментальная оплата, приятное общение! Буду рад продолжению сотрудничества. Мои наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
Быстро и только с вопросами по сути! Исправлена ошибка на сайте за 10 минут. Я остался доволен. Рекомендую!