gh-master

Михаил gh-master

 
45 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Руководитель Центра Обучения в Prom.ua
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Исправление ошибки в WordPress блоге

    $15

    На моём сайте http://tustov.com/ , сделанном на платформе WordPress после обновления виджетов выдаёт ошибку: Fatal error: Cannot redeclare readygraph_client_script_head() (previously declared in /home/gamehall/tustov.com/www/wp-content/plugins/add-link-to-facebook/extension/readygraph/extension.php:111) in /home/gamehall/tustov.com/www/wp-content/plugins/email-newsletter/extension/readygraph/extension.php on line 155 Нужен программист PHP, чтобы её исправить. Работа минутная, ...

    PHPWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Исправление ошибки на сайте

    $26

    На моём сайте http://tustov.com/ , сделанном на платформе WordPress после обновления виджетов выдаёт ошибку: Fatal error: Cannot redeclare myajax_submit() (previously declared in /home/gamehall/tustov.com/www/wp-content/plugins/email-newsletter/readygraph-extension.php:11) in /home/gamehall/tustov.com/www/wp-content/plugins/subscribe2/readygraph-extension.php on line 23 Нужен программист PHP, чтобы её исправить. Работа минутная, ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
$15
10 баллов
9 лет назад
Исправление ошибки в WordPress блоге
Михаил в качестве заказчика как всегда на высоте! Спасибо за очередной интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество!
Быстро. Качественно исправлена ошибка. Сайт опять работает :), что мне и нужно было. Уже второй раз обращаюсь и не ошибся. Спасибо!
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proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
$26
10 баллов
9 лет назад
Исправление ошибки на сайте
Спасибо Михаилу за интересный проект! Как заказчика могу охарактеризовать его только с положительной стороны: четкое ТЗ, постоянная связь, моментальная оплата, приятное общение! Буду рад продолжению сотрудничества. Мои наилучшие рекомендации!
Быстро и только с вопросами по сути! Исправлена ошибка на сайте за 10 минут. Я остался доволен. Рекомендую!
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