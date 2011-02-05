Необходимо написать простой код, который будет при заходе на сайт отображать презентацию в формате PDF с вертикальной прокруткой.
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходим редактор на сайте Википедии, который может оперативно внести правки и изменения в статью и утвердить их. Все текста предоставим.Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужна помощь и дальнейшая разработка сайта на Tumblr. Что нужно: - Вставить плагины из соц, сетей на нужные места. - Докодить в шаблоне всякие мелочи ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо скачать 500 фотоальбомов из группы ВКонтакте, каждым альбом должен быть скачен в отдельную папку и папке должно быть присвоено имя как ВКонтакте в альбоме! Все это в архив и на обменник!Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написать софт, который бы рассылал приглашения по критериям по онлайн-пользователям Одноклассников. Нужно написать софт, который бы добавлял в аккаунты-пользоватлей друзей по критериям, а потом приглашал бы в фан страницу Facebook.Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Задачи: - Оформить корпоративную презентацию в стиле креативного минимализма ( цвета ч\б ). - Разработать корпоративный фон для презентация; Возможно: - Перенесение текста, разбивка текста по ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Перевести логотип из jpeg в вектор.Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт14 лет назад
ТЗ краткое. Наподобие популярного сервиса микроблогов Twitter, нужно разработать сайт с похожим функционалом.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад