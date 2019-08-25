gios

Эдуард gios

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
IT компания

Занимаемся разработкой веб-сайтов, UX/ UI дизайном, брендингом, диджитал маркетингом, SEO продвижением.

  • Создания веб-сайта на Wordpress на основании шаблона

    Добрый день, Шаблон предоставляем мы, премиум шаблон - http://avantage.bold-themes.com/business/ Нужно изменить верстку (частично) - прикрепил скриншот верстки главной страницы (KMG.png) Фото и контент от нас ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать конвертеры и калькуляторы

    $10

    Добрый день. Нужно создать с НУЛЯ несколько конвертеров и калькуляторов. Например: Калькулятор валют Пример - https://www.inecobank.am/hy/Individual В скриншоте указал конкретное место, где этот конвертер по ссылке ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • WORDPRESS сайты

    Нужен фрилансер или группа фрилансеров по долгосрочному контракту. Нужны сайты на WORDPRESS разных тематик. Например, онлайн-магазины мультиязычные, новостные порталы, лендинги, корпоративные веб сайты. Нужно например установить платежную систему для разных ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайтов на WORDPRESS

    Нужен фрилансер или группа фрилансеров по долгосрочному контракту. Нужны сайты на WORDPRESS разных тематик. Например, онлайн-магазины мультиязычные, новостные порталы, лендинги, корпоративные веб сайты. Нужно например установить ...

    WordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад