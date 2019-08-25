Добрый день, Шаблон предоставляем мы, премиум шаблон - http://avantage.bold-themes.com/business/ Нужно изменить верстку (частично) - прикрепил скриншот верстки главной страницы (KMG.png) Фото и контент от нас ...
Занимаемся разработкой веб-сайтов, UX/ UI дизайном, брендингом, диджитал маркетингом, SEO продвижением.
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Добрый день. Нужно создать с НУЛЯ несколько конвертеров и калькуляторов. Например: Калькулятор валют Пример - https://www.inecobank.am/hy/Individual В скриншоте указал конкретное место, где этот конвертер по ссылке ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен фрилансер или группа фрилансеров по долгосрочному контракту. Нужны сайты на WORDPRESS разных тематик. Например, онлайн-магазины мультиязычные, новостные порталы, лендинги, корпоративные веб сайты. Нужно например установить платежную систему для разных ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен фрилансер или группа фрилансеров по долгосрочному контракту. Нужны сайты на WORDPRESS разных тематик. Например, онлайн-магазины мультиязычные, новостные порталы, лендинги, корпоративные веб сайты. Нужно например установить ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад