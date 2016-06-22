glamurcoil

Елена glamurcoil

 
39 летИзраиль/Бат-Ям
8 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
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$10
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Перевод с англиского на русский - статья
Просто сказочный заказчик! Рекомендую!
Отличная работа, качественный перевод. Рекомендую!
Ответный отзыв
lenaaltunina
Елена 
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Графика флаера
Рекомендую Елену, как положительного и надежного заказчика!
Спасибо за работу, очень понравилось, что Елена предоставила несколько вариантов графики, был выбор, причем все варианты были очень хорошие. Рекомендую:)
Ответный отзыв
gamidovfl
Ильяс 
35 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 отзывов(-1)
$3
10 баллов
7 лет назад
Нужна графика для поста в фейсбуке.
Как и в первый раз - все быстро, четко и приятно. Рекомендую!
Спасибо за отличную работу и большое терпение :)
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gamidovfl
Ильяс 
35 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 отзывов(-1)
$5
10 баллов
7 лет назад
Графика обложки группы для FB.
Смело могу рекомендовать заказчика. Мгновенная обратная связь. Быстрая оплата. Было приятно сотрудничать!
Спасибо, отличная работа!!! быстро, качественно ;)
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stranica
Елена 
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Анонс концерта
Сотрудничеством с Еленой довольна во всех отношениях. Всем рекомендую!
хорошая работа!
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