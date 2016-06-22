glamurcoil

Копирайтер, для постов в FB, Instagram. Тематика: культурные мероприятия, лайфстайл, мода
- Копирайтинг20 заявокЗакрыт6 лет назад
редактирование текста - проверка грамматики сроки: сегодня. текст - личный рассказ.Редактирование и Корректура20 заявокЗакрыт6 лет назад
сео статья - новогоднего мероприятия. Обьем 2000 знаков.Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Перевод с англиского на русский - газетная статья на юридическую тему. (обьем теста 4700 зн. без пробелов)Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $5
Изготовление баннера сроки сегодня. бюджет 5$3D-графика2 заявкиЗакрыт7 лет назад
видеомонтаж. создание видео анонса концерта. ролик до 1 мин.Видеомонтаж54 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $5
Графика флаера, бюджет 5$Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $3
Нужна графика для поста в фейсбуке. бюджет: 3$Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $5
Не сложная простая Графика обложки группы для FB. (группа для культурных мероприятий и концертов) бюджет: 5$Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Написание статьи - анонс концертного мероприятия.Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Написание статьи - анонс юмористического мероприятия.Завершен8 лет назад
информационная статья про ресторан, до 3000 знаков без пробелов. сроки 2-3 дняЗавершен8 лет назад
Анонс концерта, 2500-3000 знаков без пробелов.Завершен7 лет назад
Редактура/коперейтинг текст-интервью, обьем 7000 знаков, сроки срочно в течение ближайших 2-х часов. (до 19:30)Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Рерайт концертного анонса - на тему блюз. сроки два-три дня. Обьем 2500 знаков без пробелов.Завершен8 лет назад
анонс реп концерта сроки сегодня-завтра обьем до 1500- 2000 зн без пробеловКопирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Анонс юмористического мероприятия - 3000 зн без пробелов. сроки - два дняЗавершен8 лет назад
анонс новогоднего мероприятия - есть готовая статья которую надо переписать. до 2500 зн без пробелов. сроки - вчер или завтра утроЗавершен8 лет назад
задача: сделать красивое описание для фотоконкурса, который будит проходить в фб. задумка-пары которые уже женаты - должны вспомнить свой счастливый момент предложения руки и сердца - и прислать фото этого момента. надо красиво это расписать. приз ...Завершен8 лет назад
информационная статья мероприятия - 1500-2000 зн, без пробелов.Копирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад