необходимо провести расчет надежности программного обеспечения к диплому. Вероятность безотказной работы должна быть не ниже 0,95 (У меня в дипломе нужно разработать комплекс лабораторных работ на CLIPS. Надежность считал по методу ...
- Тестирование ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
Прошу выполнить два раздела для дипломного проекта по части охрана труда(рабочее место программиста): 1) электробезопасность (расчет и проверка расчета зануления) 2) комбинированное искусственное освещение (обязательно рассчитать качественные показатели освещения. на 4 стола.) ...Закрыт12 лет назад
Курсовой проект проектирования цифровых устройств в САПР Тема Разработка RTL-модели аппаратного умножителя Исходные данные: Элементная база ПЛИС Xilinx XC3S200-PQG208. Построить поведенческую(RTL) модель умножителя на языке VHDL, описать на языке VHDL ...Прочее1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Практическая часть к курсовой по З.К.И. 1е задание –Обеспечение безопасности сервера, 2е задание –Перехват данных и взлом паролей. Задание пытался сделать, но не удается сдать, нужна качественная проверка ...Прочеенет заявокЗакрыт12 лет назад
нужна програмная часть курсового(схемы в прикрепленном файле). общий план Тема умный дом (включение выключение света и тд) Техническое задание 1)Наименование разрабатываемого изделия 2)Основание для разработки (Учебный план подготовки специалиста) ...Закрыт13 лет назад
Тема умный дом(включение выключение света и тд) Техническое задание 1)Наименование разрабатываемого изделия 2)Основание для разработки(Учебный план подготовки специалиста) 3)Техническое требования к разрабатываемому изделию 3.1)Назначение 3.2)Основные функции 3.3)Состав изделия ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задание в архиве.Завершен13 лет назад
Разработать структурную схему подключения по Frame Relay ЛВС и 4 ТЛФ. Телефоны Аналоговые, использовать Fast Ethernet. Оборудование выбираем сами. В задание должны быть, описание технологии , структурная схема , сертификация устройств.Закрыт13 лет назад
Преподаватель просил добавить в программу графику.(программа в откомпилированном и неоткомпилирванном виде в приложенных файлах) Причем, именно выполняемую командами C#. Например, как он сказал, изображение поезда, проходящего по выбранному маршруту. у мен6я проблемы ...Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужна курсовая по программированию на C# с БД mysql, небольшая информационно-справочная система о наличии билетов типа той, что использует РЖД, только упрощенная. Логика работы и экраны (4 штуки) описаны в прицепленном файле, примерная структура ...Завершен13 лет назад
Нужно запрограммировать 2 и 3 задачи на языке С#(первую я уже запрограммировал). Есть пример решения похожей 2 задачи.Завершен13 лет назад
необходимо решить 3 задачи из практической части к курсовой работе. нужно подробное обьяснение каждого действияРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Задание Написать предметно орентирванный язык на java(лекср парсер и тд) тема любая препод дал такое задание на курсач тему можно выбрать самому, так что, предлагайте темы и стоймость.Завершен14 лет назад
Нужна курсовая работа по базам данных. цена договорная задание Язык прогр. СУБД Создать программную систему, предназначенную для администратора гостиницы. Такая система должна обеспечивать хранение сведений о имеющихся в гостинице ...Базы данных1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен курсовой по схемотехнике для МИРЭА(Добронравов) 2-10 счетчик. 16 разрядов(4 разряда в 10) тактовая частота 30мг мощность не более 3 ват. конструкция одностороняя печатная плата на выход дешифратор. ...Закрыт14 лет назад