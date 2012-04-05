glaz7

Илья glaz7

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Расчет Надежности.

    необходимо провести расчет надежности программного обеспечения к диплому. Вероятность безотказной работы должна быть не ниже 0,95 (У меня в дипломе нужно разработать комплекс лабораторных работ на CLIPS. Надежность считал по методу ...

    Тестирование ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Диплом, раздел "Экологичность и безопасность"(БЖД)

    Прошу выполнить два раздела для дипломного проекта по части охрана труда(рабочее место программиста): 1) электробезопасность (расчет и проверка расчета зануления) 2) комбинированное искусственное освещение (обязательно рассчитать качественные показатели освещения. на 4 стола.) ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовой проектирования цифровых устройств в САПР

    Курсовой проект проектирования цифровых устройств в САПР Тема Разработка RTL-модели аппаратного умножителя Исходные данные: Элементная база ПЛИС Xilinx XC3S200-PQG208. Построить поведенческую(RTL) модель умножителя на языке VHDL, описать на языке VHDL ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Практическая часть к курсовой по З.К.И.

    Практическая часть к курсовой по З.К.И. 1е задание –Обеспечение безопасности сервера, 2е задание –Перехват данных и взлом паролей. Задание пытался сделать, но не удается сдать, нужна качественная проверка ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая по МПС (программная часть)

    нужна програмная часть курсового(схемы в прикрепленном файле). общий план Тема умный дом (включение выключение света и тд) Техническое задание 1)Наименование разрабатываемого изделия 2)Основание для разработки (Учебный план подготовки специалиста) ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая по МПС

    Тема умный дом(включение выключение света и тд) Техническое задание 1)Наименование разрабатываемого изделия 2)Основание для разработки(Учебный план подготовки специалиста) 3)Техническое требования к разрабатываемому изделию 3.1)Назначение 3.2)Основные функции 3.3)Состав изделия ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая работа по сетям ЭВМ

    Разработать структурную схему подключения по Frame Relay ЛВС и 4 ТЛФ. Телефоны Аналоговые, использовать Fast Ethernet. Оборудование выбираем сами. В задание должны быть, описание технологии , структурная схема , сертификация устройств.

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программирование графики к курсовой по C#

    Преподаватель просил добавить в программу графику.(программа в откомпилированном и неоткомпилирванном виде в приложенных файлах) Причем, именно выполняемую командами C#. Например, как он сказал, изображение поезда, проходящего по выбранному маршруту. у мен6я проблемы ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая по программированию на C# с БД mysql

    Нужна курсовая по программированию на C# с БД mysql, небольшая информационно-справочная система о наличии билетов типа той, что использует РЖД, только упрощенная. Логика работы и экраны (4 штуки) описаны в прицепленном файле, примерная структура ...

    MySQL
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Курсовая по спо

    Задание Написать предметно орентирванный язык на java(лекср парсер и тд) тема любая препод дал такое задание на курсач тему можно выбрать самому, так что, предлагайте темы и стоймость.

    Java
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Курсовая по базам данных

    Нужна курсовая работа по базам данных. цена договорная задание Язык прогр. СУБД Создать программную систему, предназначенную для администратора гостиницы. Такая система должна обеспечивать хранение сведений о имеющихся в гостинице ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Курсовой по схемотехнике мирэа

    Нужен курсовой по схемотехнике для МИРЭА(Добронравов) 2-10 счетчик. 16 разрядов(4 разряда в 10) тактовая частота 30мг мощность не более 3 ват. конструкция одностороняя печатная плата на выход дешифратор. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

ALea
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$95
10 баллов
11 лет назад
Курсовая по базам данных
+
Работа выполнена быстро, качественно и в срок. Отличный исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв
Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Курсовая по программированию на C# с БД mysql
MySQL
Хороший заказчик
Проект выполнен качественно и очень быстро.Во время работы учитывались все пожелания заказчика.Классный специалист.Спасибо.
Ответный отзыв
bequick
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Практическая часть к курсовой по С#
Никаких проблем с оплатой. Хорошее ТЗ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работа была выполнена очень быстро, качественно и недорого. В общем рекомендую.
Ответный отзыв
bequick
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Практическая часть к курсовой по С#
ТЗ четкое, оплата в срок. Приятно работать.
Спасибо! Работа выполнена отлично, очень быстро и качественно.
Ответный отзыв