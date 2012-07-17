Необходимо написать реферат на немецком языке Тема - Kinder- und jugenditeratur. Entwicklung in der Ukraine (Дитяча і юнацька література. Розвиток в Україні) язык написания - немецкий. кол-во стр - 5 + титулка, ...
Курсовая по МПС (программная часть)
нужна програмная часть курсового(схемы в прикрепленном файле).
общий план
Тема умный дом (включение выключение света и тд)
Техническое задание
1)Наименование разрабатываемого изделия
2)Основание для разработки (Учебный план подготовки специалиста)
3)Техническое требования к разрабатываемому изделию
3.1)Назначение
3.2)Основные функции
3.3)Состав изделия
3.4)Требования к элементной базе
3.5)Требования к системе команд
3.6)Временные характеристики
3.7)Требования к программному обеспечению
3.8)Требования к надежностным характеристикам
3.9)Условия эксплуатации
3.10)Требования к потребляемой мощности
3.11)Требования к характеристикам интерфейса пользователя
4)Отчетная документация
4.1)Структурная электрическая схема
4.2)Принципиальная схема (или Принципиально электрическая схема точно не помню)
4.3)Структурная схема алгоритмов обеспечения
4.4)Листинги программ
4.5)Экранные формы
4.6)Инструкция пользователя
4.7)Расчетно пояснительная записка.
Графики по госту.
В 4.7 должно быть
Титульный лист, техническое задание, кто выдал, кто принял, отчетная документация технического описания 4.1),4.2),4.3) и тд
4.1 можно кратко, 4.2 подробно по входам, Иллюстрировать алгоритм программами.
Последнее инструкция пользователю.
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