Курсовая по юриспруденции

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Предварительное следствие в ОВД

"Деятельность следователя, направленная на привлечение лица в коллективе обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого"

Курсовая работа

не менее 25 листов

Методические рекомендации прилагаются. (выполнить все в точности. очень строгий преподаватель)

срок 17 июля

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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