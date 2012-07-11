Курсовой проект. Задание во вложении. Вариант 6.
Курсовая по юриспруденции
Предварительное следствие в ОВД
"Деятельность следователя, направленная на привлечение лица в коллективе обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого"
Курсовая работа
не менее 25 листов
Методические рекомендации прилагаются. (выполнить все в точности. очень строгий преподаватель)
срок 17 июля
Заявки фрилансеров
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