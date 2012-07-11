Отчет по практике по менеджменту

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структура приложена.срок 2-3 дня

Защита практики осенью, так что 8 недель практики должны проходить летом, можно взять июнь и июль. В приложениях обязательно должны быть документы с фирмы - баланс, штатное расписание, вобщем какие подходит по теме.

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$25
3 дня

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tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад