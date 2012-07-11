Курсовой проект. Задание во вложении. Вариант 6.
Отчет по практике по менеджменту
структура приложена.срок 2-3 дня
Защита практики осенью, так что 8 недель практики должны проходить летом, можно взять июнь и июль. В приложениях обязательно должны быть документы с фирмы - баланс, штатное расписание, вобщем какие подходит по теме.
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