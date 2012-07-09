Диплом на тему «Кредитование физических лиц» на примере Сбербанка. Вот методичка + к ней мне нужны расчеты всех групп коэффициентов, а так же просто коэффициентов + горизонтальный и вертикальный анализ сведенный в таблице + баланс за 3 года. Все расчеты в подробностях описаны и подробные выводы к ним тоже подробно написаны. 85 процентов антиплагиат

срок очень маленький, готов купить готовый диплом.1я глава нужна уже через 2 дня