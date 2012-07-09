Необходима курсовая работа по ж/д станции Дашогуз ( Туркмения) Подробное задание можно посмотреть в прикрепленном файле.
Диплом на тему «Кредитование физических лиц»
Диплом на тему «Кредитование физических лиц» на примере Сбербанка. Вот методичка + к ней мне нужны расчеты всех групп коэффициентов, а так же просто коэффициентов + горизонтальный и вертикальный анализ сведенный в таблице + баланс за 3 года. Все расчеты в подробностях описаны и подробные выводы к ним тоже подробно написаны. 85 процентов антиплагиат
срок очень маленький, готов купить готовый диплом.1я глава нужна уже через 2 дня
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