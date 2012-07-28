ид работы: Курсовая

Предмет: электpoобopудование

Тема работы: Пpoектирование электpoоборудования дepевообрабатывающего цexа.

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Срoк сдачи: 28-07-2012

Дополнительные требования: •Содержание. Введение. 1 Общая Часть 1.1 Характеристика цеха. 1.2 Характеристика Электрооборудования из Шеховцова можно взять 1.3 Требование к электроприводу металобрабатывающих станков Зимин (289-393) где то тут 2 Специальная часть 2.1 Расчет и выбор двигателей Шеховцов (287-292) 2.2Разновидности ЭП металлообрабатывающих станков 2.3 Описание работы схемы 2.4 Расчет и выбор питающей линии. 2.5 Выбор аппаратов защиты (автоматов, предохранителей) 2.6 Техническое обслуживание и ремонт ЭП станков 2.7 Электро безопасность. 3 Графическая часть Расположение Электрооборудование деревообрабатывающего цеха 1 Чертеж формат А2 ( Шеховцов 518-541) Электрическая принципиальная схема Продольнострогального станка Зимин (338) Вроде бы все. Второй чертеж Формат вроде бы А1