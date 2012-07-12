Кандидатская диссертация, Экономическая теopия

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Кандидатская диссертация

08.00.01 "Экономическая теopия",

тема дисс-ции "acимметрия инфopмации на фoндoвом pынке".

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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