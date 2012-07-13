Прибыль предприятия и ее максимизация

Необходимо написать реферат на немецком языке Тема - Kinder- und jugenditeratur. Entwicklung in der Ukraine (Дитяча і юнацька література. Розвиток в Україні) язык написания - немецкий. кол-во стр - 5 + титулка, ...
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