Реферат по немецкому языку

Необходимо написать реферат на немецком языке

Тема - Kinder- und jugenditeratur. Entwicklung in der Ukraine (Дитяча і юнацька література. Розвиток в Україні)

язык написания - немецкий.

кол-во стр - 5 + титулка, содержание и список литер.

Дата - до 20.07, но лучше как можно скорее!

В прикрепленных файлах содержаться требования к реферату, а также пример написания реферата.

Заявки принимаются, как с России, так и из Украины.

Р.С. Если вдруг, данная тема, совсе не по силам, то в прикрепленном файле находится список тем, среди, которых можно выбрать и другую тему.