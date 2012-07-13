Уголовное право

Предварительное следствие в ОВД "Деятельность следователя, направленная на привлечение лица в коллективе обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого" Курсовая работа не менее 25 листов Методические рекомендации прилагаются. (выполнить все в точности. ...