3 диплома по антикризисному управлению

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Закрыт8 заявок164 просмотра

тема первого диплома: РАЗРАБОТКА ПЛАНА ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ БИЗНЕСА.

Сроки до 2х недель, лучше конечно быстрее.

Без предоплаты, оплата по факту. Требования к дипломам стандартные, желательно актуальная информация и антиплагиат - достойный процент.

Все предложения на почту [email protected]

Остальные темы на выбор из списка достойному исполнителю (т.е. есть возможность выбрать из готовых Ваших работ, если такая встретиться в перечне). Бюджет ограничен.

Уважаемые друзья, отписывайтесь пожалуйста на почтовый ящик, так будет гораздо оперативней

13 лет назад
pankov-anton
Антон 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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