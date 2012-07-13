3 диплома по антикризисному управлению

тема первого диплома: РАЗРАБОТКА ПЛАНА ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ БИЗНЕСА.

Сроки до 2х недель, лучше конечно быстрее.

Без предоплаты, оплата по факту. Требования к дипломам стандартные, желательно актуальная информация и антиплагиат - достойный процент.

Все предложения на почту [email protected]

Остальные темы на выбор из списка достойному исполнителю (т.е. есть возможность выбрать из готовых Ваших работ, если такая встретиться в перечне). Бюджет ограничен.

Уважаемые друзья, отписывайтесь пожалуйста на почтовый ящик, так будет гораздо оперативней