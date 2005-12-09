Добрый день Нам достаточно срочно необходимо разработать прототип, макет интерфейса аналитического портала на базе IPhone для демонстрации заказчику. Мне показалось, что это приложение должно быть близко по сути к приложению IMicex – поэтому ...
- $1000Дизайн интерфейсов и игр11 заявокЗакрыт13 лет назад
Задание описано в прилагаемом файле. Интересуют только исполнители, которые могут срочно заняться этим проектом и довести его до конца в самые ближайшие сроки с разумным качеством. По оплате любые варианты - догор с фирмой, трудовой ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть концепция информационно-аналитического портала, более менее понятно что туда должно войти. Имеются требования по стилистическому и цветовому оформлению. Нужно: Этап 1: разработать несколько эскизов для показа заказчику (статичный HTML) Этап 2: Разработать полноценный набор элементов (картинки, ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Необходимо доработать несложную систему - web-приложение на VS 2003 - ASP.NET. Порядок работы - Вы приезжаете к нам в офис (Москва, м. Курская) на сколько часов в рабочее время, мы Вам даем рабочее место и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Надо внести мелкие изменения / исправить ошибки в системе, написанную на asp.net 2003. Сложность средняя / низкая. Примерная трудоемкость - несколько дней. Вариант - сидение в офисе и онлайн исправления привестсвуется, если удаленно - ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Нужно доработать систему на .net 1.1 - ASPX + Oracle 9i DB. Необходима возморжность встречаться в офисе в Москве для обсуждения и просмотра результатов. Оплата предлагаю сдельную на основе плана трудозатрат, так что присылайте свои оценки ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $500
Есть сервис импорта версии 1.0 - это winservice32 + ASPX приложение, позволяющее управлять им + набор таблиц в СУБД Оракл 9i. Объем исходников - килобайт 50. Необходимо этот сервис доработать с определенными критериями, я ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт18 лет назад
Нужно написать простую утилиту, примерное тз в файле.Сроки – я думаю пару дней хватит?Стоимсоть предлагайте свою, мне кажется что задача простая, но может есть какие подводные камни? Исполнитель найден, ждем пока от него резуьтатов.Прикладное ПО11 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужен человек, который имеет опыт создания веб приложений и gui приложений под СУБД Оракле (9i). Предполагается долгосрочное серьезное сотрудничество. Требования – наличие практического опыта решений подобных решений, ответственность, наличие возможности уделять работе в СРЕДНЕМ НЕ ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт18 лет назад
Задача – есть две базы данных Access с одинаковой структурой (один изначальный файл). Пользователи заполняли 2 файла. Справочники фиксированы и пользователями не редактируются. Нужно слить данные фактов из двух файлов в общий. Структура базы простая ...Базы данных25 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужен "типовой" дизайн для двух страничек, отделов госкомпании. Дикий креатив и излищнее творчество противопоказано - тихо, мило, функционально. Стурктура трехколоночная, цветовую гамму и логотипы дадим. ЖЕЛАТЕЛЬНО иметь возможность встретиться у нас в офисе (м. ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт18 лет назад