glk

Гость glk

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Прототип интерфейса для Iphone

    $1000

    Добрый день Нам достаточно срочно необходимо разработать прототип, макет интерфейса аналитического портала на базе IPhone для демонстрации заказчику. Мне показалось, что это приложение должно быть близко по сути к приложению IMicex – поэтому ...

    Дизайн интерфейсов и игр11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка дизайна аналитического портала - web

    Задание описано в прилагаемом файле. Интересуют только исполнители, которые могут срочно заняться этим проектом и довести его до конца в самые ближайшие сроки с разумным качеством. По оплате любые варианты - догор с фирмой, трудовой ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка дизайна аналитического портала

    Есть концепция информационно-аналитического портала, более менее понятно что туда должно войти. Имеются требования по стилистическому и цветовому оформлению. Нужно: Этап 1: разработать несколько эскизов для показа заказчику (статичный HTML) Этап 2: Разработать полноценный набор элементов (картинки, ...

    HTMLCSS
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Временная работа в офисе - C#, ASPX

    $500

    Необходимо доработать несложную систему - web-приложение на VS 2003 - ASP.NET. Порядок работы - Вы приезжаете к нам в офис (Москва, м. Курская) на сколько часов в рабочее время, мы Вам даем рабочее место и ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка системы на ASP.NET

    $500

    Надо внести мелкие изменения / исправить ошибки в системе, написанную на asp.net 2003. Сложность средняя / низкая. Примерная трудоемкость - несколько дней. Вариант - сидение в офисе и онлайн исправления привестсвуется, если удаленно - ...

    Oracle
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка веб-приложений под .Net + Oracle DB

    $1000

    Нужно доработать систему на .net 1.1 - ASPX + Oracle 9i DB. Необходима возморжность встречаться в офисе в Москве для обсуждения и просмотра результатов. Оплата предлагаю сдельную на основе плана трудозатрат, так что присылайте свои оценки ...

    Oracle
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Доработка сервиса на .Net

    $500

    Есть сервис импорта версии 1.0 - это winservice32 + ASPX приложение, позволяющее управлять им + набор таблиц в СУБД Оракл 9i. Объем исходников - килобайт 50. Необходимо этот сервис доработать с определенными критериями, я ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Простая утилита под Оракл

    Нужно написать простую утилиту, примерное тз в файле.Сроки – я думаю пару дней хватит?Стоимсоть предлагайте свою, мне кажется что задача простая, но может есть какие подводные камни? Исполнитель найден, ждем пока от него резуьтатов.

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Разработчик С# + Oracle СУБД

    Нужен человек, который имеет опыт создания веб приложений и gui приложений под СУБД Оракле (9i). Предполагается долгосрочное серьезное сотрудничество. Требования – наличие практического опыта решений подобных решений, ответственность, наличие возможности уделять работе в СРЕДНЕМ НЕ ...

    Oracle
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Слить базы Access

    Задача – есть две базы данных Access с одинаковой структурой (один изначальный файл). Пользователи заполняли 2 файла. Справочники фиксированы и пользователями не редактируются. Нужно слить данные фактов из двух файлов в общий. Структура базы простая ...

    Базы данных25 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Дизайн для двух страничек (Москва)

    Нужен "типовой" дизайн для двух страничек, отделов госкомпании. Дикий креатив и излищнее творчество противопоказано - тихо, мило, функционально. Стурктура трехколоночная, цветовую гамму и логотипы дадим. ЖЕЛАТЕЛЬНО иметь возможность встретиться у нас в офисе (м. ...

    HTMLCSS
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад