globovalexey

Есть недоделанный модуль для рисования алгоритмов. http://xela.org.ua/maxbusiness/prflowchart.php Нужно добавить: загрузку/сохранение (там куски есть), сделать стрелки для ветвления алгоритмов (нажать откуда и куда). Изменение размеров объектов (маркерами по краям этого объекта, drag'n'drop для изменения размера, тягая этот маркер), ...