globovalexey

Есть недоделанный модуль для рисования алгоритмов. http://xela.org.ua/maxbusiness/prflowchart.php Нужно добавить: загрузку/сохранение (там куски есть), сделать стрелки для ветвления алгоритмов (нажать откуда и куда). Изменение размеров объектов (маркерами по краям этого объекта, drag'n'drop для изменения размера, тягая этот маркер), ...
Глобов Алексей globovalexeyglobovalexey
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать динамическую карту России на Флеше. Аналогичную до мельчайших деталей той, что представлена тут http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml. За каждый регионом закреплен линк. Как исходный материал имеется psd с разбиением регионов по слоям. Интересует стоимость и сроки подобной ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Небольшой страховой компании требуется разработка дизайн макета главной страницы сайта. Формат psd. Акцент на красоту и красочность (подумайте, есть ли в Вашем портфолио красивые и аккуратные работы). Принимаются предложения, интересуют сроки, стоимость. Предложения без портфолио ...Дизайн сайтов57 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Есть зарубежный сайт (английский). Тематика - Образование (education). Сайт оптимизирован под 10 ключевых слов (фраз). Необходимо вывести данный сайт на первый лист выдачи Google.com по заданным 10 ключевым фразам. Интересует сроки, стоимость, гарантии, портфолио.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт17 лет назад