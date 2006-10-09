globovalexey

Глобов Алексей globovalexey

 
42 годаУкраина/Харьков
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Флеш-рисовалка алгоритмов

    $100

    Есть недоделанный модуль для рисования алгоритмов. http://xela.org.ua/maxbusiness/prflowchart.php Нужно добавить: загрузку/сохранение (там куски есть), сделать стрелки для ветвления алгоритмов (нажать откуда и куда). Изменение размеров объектов (маркерами по краям этого объекта, drag'n'drop для изменения размера, тягая этот маркер), ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Динамическая карта на Flash

    Необходимо создать динамическую карту России на Флеше. Аналогичную до мельчайших деталей той, что представлена тут http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml. За каждый регионом закреплен линк. Как исходный материал имеется psd с разбиением регионов по слоям. Интересует стоимость и сроки подобной ...

    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется разработка дизайн макета

    $100

    Небольшой страховой компании требуется разработка дизайн макета главной страницы сайта. Формат psd. Акцент на красоту и красочность (подумайте, есть ли в Вашем портфолио красивые и аккуратные работы). Принимаются предложения, интересуют сроки, стоимость. Предложения без портфолио ...

    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Продвижение на первый лист Google

    $250

    Есть зарубежный сайт (английский). Тематика - Образование (education). Сайт оптимизирован под 10 ключевых слов (фраз). Необходимо вывести данный сайт на первый лист выдачи Google.com по заданным 10 ключевым фразам. Интересует сроки, стоимость, гарантии, портфолио.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад