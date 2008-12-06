Основной задачей для меня , является WEB -дизайн, сайтов, логотипов, визиток.
Мои клиенты это успешные фирмы и предприятия, которые желают расширить круг своих клиентов и партнеров. В современном бизнес-мире это проще всего сделать с привлечением информационных технологий, а именно – использованием Интернет.
Дополнительные услуги:
Анализ структуры и информационного наполнения web сайта.
Продвижение (раскрутка) web сайта в поисковых системах
Разработка html, php и flash-анимированных веб сатов
Портфолио
- Лого для сайта Инфосет195 просмотров
- Лог для сайта Псайварез182 просмотра
- Лого для сайта Ливесекс348 просмотров
- Логотип сайта Вилгед194 просмотра
- Лог доски объявлений162 просмотра